Interview mit Apotheker Maximilian Lernbecher: „Es sind genügend Masken für alle da“

Neue FFP2-Maskenpflicht

von Nikola Obermeier

Ab kommenden Montag (18.1.) müssen im ÖPNV und in Geschäften FFP2-Masken getragen werden. Apotheker Maximilian Lernbecher erklärt, worauf es bei der Maske ankommt.

Landkreis – Bis Dienstagnachmittag herrschte in der Oberen Apotheke in Dachau tiefste Ruhe. Dann platzte die „Södersche Bombe“: Bayern führt von kommendem Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften ein. „Eine vernünftige Sache“, so Apotheker Maximilian Lernbecher. Im Interview erklärt er, warum die FFP2-Masken wichtig sind, wie man sie pflegt und dass es genügend für alle gibt.

Warum sind die FFP2-Masken so wichtig?

Die Masken haben einen hohen Schutzfaktor, sie filtern 95 Prozent aller Feinstaubpartikel, Tröpfchen und infektiösen Elemente aus der Luft. Die FFP2-Maske schützt auch vor Quarantäne: Wer Kontakt zu einer infizierten Person hatte und eine FFP2 trug, gilt nicht als Kontaktperson 1. Die FFP2-Maske bringt die Zahlen runter – und Söder führt die Pflicht auch im Vorgriff auf die ansteckende Corona-Mutation aus Großbritannien ein.

Müssen Kinder auch FFP2-Masken tragen?

Nein. Für Kinder sind sie nicht zugelassen. Man braucht einen gewissen Zug und Lungenkraft, um durch die Masken zu atmen. Aber Kinder sind auch nicht das Gros der Infizierten.

Wie oft darf man die Masken tragen, und wie pflegt man sie richtig?

Grundsätzlich sind es Einwegartikel. Also bitte nicht kochen, spülen, in den Backofen. Dabei können die Kunststoffe der Schichten verschmelzen, was die Filterwirkung der Maske einschränkt. Man kann die Maske acht Stunden tragen, dann wegschmeißen. Für den Alltag bedeutet das: Die Maske nach dem Einkaufen am Fenstergriff ans UV-Licht hängen, drei bis fünf Tage hängen lassen – so kann man sie wochenlang immer wieder tragen. Wer sie länger tragen muss, dem empfehle ich, nach 30 Minuten zehn Minuten Pause zu machen, an der frischen Luft durchzuatmen. Auf längeren Zugfahrten sollte man die Maske nach 60 Minuten wechseln.

Wo gibt es diese Masken?

In Apotheken, Drogeriemärkten, online.

Gibt es Qualitätsunterschiede?

Ja. Wichtig ist: Die CE-Nummer muss seitlich aufgedruckt sein, FFP2 muss draufstehen.

Wie viel kosten die Masken beziehungsweise wie viel dürfen sie kosten?

Alles zwischen 3 bis 5 Euro ist absolut in Ordnung.

Wie nachgefragt sind die Masken? Gibt es genügend für jeden?

Ja, es gibt genug für jeden. Weil seit Dezember ja die Ausgabe von FFP2-Masken an Corona-Risikogruppen läuft, haben die Apotheken auf Vorrat bestellt. Daher ist der Zeitpunkt, zu dem die Tragepflicht eingeführt wird, günstig. Ich habe 30 000 Masken vorrätig und noch mal so viele bestellt. Wir Apotheker helfen uns auch gegenseitig aus. Nicht nur Privatleute, auch die Stadt und Gemeinden, Kindergärten und Geschäfte fragen nach.