Testangebot für Angehörige: Für ein sicheres Weihnachten

Gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) sowie der Johanniter Unfallhilfe organisiert das Landratsamt Dachau für die kommenden Feiertage dezentrale Möglichkeiten für Angehörige von Bewohnern in Pflege-, Alten- und Behinderteneinrichtungen, einen sogenannten Antigen-Schnelltest machen zu können.

Landkreis – Nach der aktuellen Rechtslage darf jeder Bewohner täglich höchstens von einer Person besucht werden. Diese Person muss über ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen und dieses auf Verlangen nachweisen, wie das Landratsamt mitteilt. Die diesem Testergebnis zu Grunde liegende Testung mittels eines POC-Antigen-Schnelltests darf höchstens 48 Stunden und mittels eines PCR-Tests höchstens drei Tage vor dem Besuch vorgenommen worden sein. Außerdem hat jeder Besucher zu jeder Zeit innerhalb der Einrichtung eine FFP2-Maske zu tragen.

PCR-Tests können nach wie vor zu den bekannten Zeiten am Bayerischen Testzentrum in Markt Indersdorf gemacht werden. Die Antigen-Schnelltests werden von einigen Heimen sowie niedergelassenen Ärzten angeboten. Um die Einrichtungen – gerade über die Feiertage – zu unterstützen, werden an folgenden Tagen Antigen-Schnelltests angeboten:

18. Dezember

15 bis 16 Uhr

Karlsfeld: Impfzentrum am Karlsfelder See

Röhrmoos: Gregor-Märkl-Grundschule

Markt Indersdorf: Grund- und Mittelschule

Altomünster: Grund- und Mittelschule

15-17 Uhr

Dachau: BRK-Heim, Rotkreuzplatz

19.Dezember

10 bis 11 Uhr Karlsfeld: Impfzentrum am Karlsfelder See

Röhrmoos: Gregor-Märkl-Grundschule

Markt Indersdorf: Grund- und Mittelschule

Altomünster: Grund- und Mittelschule

10-12 Uhr

Dachau: BRK-Heim, Rotkreuzplatz

23. Dezember

15 bis 16 Uhr Karlsfeld: Impfzentrum am Karlsfelder See

Röhrmoos: Gregor-Märkl-Grundschule

Markt Indersdorf: Grund- und Mittelschule

Altomünster: Grund- und Mittelschule

15-17 Uhr

Dachau: BRK-Heim, Rotkreuzplatz

24. Dezember

10-11 Uhr Karlsfeld: Impfzentrum am Karlsfelder See

Röhrmoos: Gregor-Märkl-Grundschule

Markt Indersdorf: Grund- und Mittelschule

Altomünster: Grund- und Mittelschule

10-12 Uhr

Dachau: BRK-Heim, Rotkreuzplatz

Weitere Termine vor Silvester/Neujahr sowie um den 6. Januar werden nach Weihnachten zeitnah bekannt gegeben. Der Test ist nur mit Vorlage eines Ausweispapieres (Personalausweis, Reisepass, Führerschein usw.) möglich. Die Testung ist ohne Terminvereinbarung möglich, allerdings können maximal rund 100 Tests pro Termin – eine Ausnahme ist Dachau, dort sind 200 möglich – vorgenommen werden. BRK, Johanniter und Landratsamt bitten um Verständnis und gegebenenfalls Geduld. Die Antigen-Schnelltests werden vom Landratsamt zur Verfügung gestellt, der Test ist kostenlos. dn