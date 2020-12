Im Landkreis kommt der Wechselunterricht

Der Corona-Inzidenzwert ist nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts auf 200,1 gestiegen. Das hat Auswirkungen für die Schüler: Ab spätestens Dienstag gilt Wechselunterricht in allen Schulen ab der achten Klasse, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ausgenommen Abschlussklassen. Die Schulen im Landkreis sind gut vorbereitet.

Landkreis – Das Robert-Koch-Institut RKI hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für den Landkreis Dachau eine Inzidenz von 200,1 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage errechnet. Dadurch treten ab dem heutigen Samstag weitergehende Regelungen in Kraft: Alle Klassen ab der achten Jahrgangsstufe, aber keine Abschlussklassen, müssen ab spätestens Dienstag in den Wechselunterricht – außer die Schule kann 1,5 Meter Abstand unter Schülern und Lehrern gewährleisten.

Gymnasium Indersdorf

Am Gymnasium in Indersdorf gibt es eine Klasse, die eine Schülerstärke von nur 17 hat. Diese Klasse darf im Präsenzunterricht bleiben, muss aber laut Schulleiter Thomas Höhenleitner in einem Klassenraum mit 1,5 Meter Abstand beschult werden. Alle Klassen ab einer Schüleranzahl von 20 müssen in den tageweisen Wechselunterricht. Schulaufgaben werden an den festgesetzten Terminen in der Schule stattfinden. „Für die Durchführung der Schulaufgabe wird ein Raum ausgewählt, der einen Mindestabstand von 1,5 Meter zulässt“, sagt Höhenleitner.

Mittelschule Dachau-Süd

„Wir stellen in den achten Klassen ab Montag auf Wechselunterricht um“, sagt Anja Kreter, die Rektorin der Mittelschule Dachau-Süd. „Es wird täglich gewechselt.“ Die Schüler, die zu Hause bleiben, bekommen Arbeitsaufträge für den Tag. Der Online-Unterricht ist für die Schule technisch nicht umsetzbar. Die Schüler wurden gestern informiert.

Mittelschule Odelzhausen

Cordula Weber, Rektorin an der Grund- und Mittelschule Odelzhausen, ist dankbar, dass das neugebaute Schulgebäude so großzügig konzipiert wurde. „Wir wollen die Kinder an der Schule halten“, sagt die Schulleiterin. Die beiden achten Klassen, in denen jeweils nur 20 Schüler sitzen, werden zusätzlich in den Gruppen-, Zeichen- und Musikräumen unterrichtet. Durch die Verbindungstüren muss niemand isoliert sitzen, jeder Schüler bekommt dadurch den Unterricht komplett mit.

Realschule Dachau

Das Pandemie-Management an der Realschule Dachau greift nun auch im jetzigen Lockdown und ermöglicht es den achten und neunten Klassen, reibungslos in den Wechselunterricht zu gehen. Ab Dienstag werden laut Rektorin Tanja Huber die Klassen in je zwei Hälften geteilt und täglich abwechselnd daheim und in der Schule unterrichtet. Die Schüler, die daheim bleiben müssen, werden online ins Klassenzimmer zugeschalten, können zusätzlich über Chatfunktionen ins Geschehen eingreifen. Alle Arbeitsblätter und der Stoff sind zudem online abrufbar. Die Eltern wurden informiert und die Schüler im IT-Unterricht mit der Handhabung vertraut gemacht.

Außerdem treten diese Regelungen in Kraft:

■ Untersagung von Märkten zum Warenverkauf mit Ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln im Rahmen regelmäßig stattfindender Wochenmärkte

■ Untersagung von Musikschul- und Fahrschulunterricht in Präsenzform

■ Auf den für die Maskenpflicht festgelegten zentralen Begegnungsflächen und sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel gilt nun ein ganztägiges Alkoholverbot.

Leyla Yildiz/Simone Wester

