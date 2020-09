Das sind unsere aktivsten Hobbyfotografen: Juliane Kraut stellt sich als nächstes vor

Tolles Muster – Wer den Schachbrettfalter mit geöffneten Flügeln fotografieren will, braucht Geduld.

Sie hält das Leben im Garten fest

von Christiane Breitenberger schließen

Ihre Fotos aus dem Dachauer Landkreis machen tausenden Lesern eine Freude. In einer Serie zeigen wir: Wer sind die Menschen hinter der Kamera und warum fotografieren sie so gerne.

Landkreis – Das ganze Jahr über schicken Hobbyfotografen tolle Naturfotos an unsere Redaktion. Für die Dachauer Nachrichten ist es eine große Freude, diese Fotos mit ihren tausenden Lesern teilen zu können. Es ist immer wieder bemerkenswert zu sehen, wie wunderschön und einmalig unser Landkreis ist. Als kleinen Dank für diese tollen Einblicke wollen wir nun in einer kleinern Serie unsere aktivsten Hobbyfotografen vorstellen. Sie verraten im Interview warum sie so gerne fotografieren und präsentieren ihre persönlichen Lieblingsbilder. Heute: Juliane Kraut aus Welshofen.

Bitte stellen Sie sich in einem Mini-Steckbrief vor:

Ich bin 66 Jahre alt und mein erlernter Beruf ist Bürokauffrau, mein gesamtes Berufsleben habe ich bei der Firma MAN in der Finanzbuchhaltung verbracht und seit August 2017 heißt mein Gehalt „Rente“. Wohnhaft bin ich in Erdweg ��� Ortsteil Welshofen.

+ Hobbyfotografin Juliane Kraut aus Welshofen. © Privat

Warum fotografieren Sie so gerne?

Seit etwa 40 Jahren fotografiere ich das Geschehen in und um meinen Garten. So dokumentiere ich welche Veränderungen es im Laufe der Zeit gegeben hat, wie meine Jungbäumchen zu inzwischen stattlichen Bäumen herangewachsen sind. Schöne Sachen schaue ich mir gerne immer wieder an und dazu habe ich gerne Fotos.

Gibt’s eine beste Zeit, um Fotos zu machen?

Ich bevorzuge es, bei etwas bedecktem Himmel zu fotografieren.

+ Kleiner Zaungast: Dieser junge Dompfaff hat es Juliane Kraut angetan. © Juliane Kraut

Was fotografieren Sie am liebsten?

Als leidenschaftliche Gärtnerin fotografiere ich gerne meine Pflanzenraritäten, Vögel, Schmetterlinge und auch manch anderes, was eben so im Garten vorkommt.

Lieber Handykamera oder Spiegelreflex?

Ich fotografiere mit einer Digitalkamera.

Was sind ihre drei Lieblingsmotive?

Bild 1: Ein Vater-Buntspecht füttert den Nachwuchs.

+ Schnabel auf! Für solche Aufnahmen, wie von Papa und Sohn Buntspecht beim Füttern, braucht es Glück. © Juliane Kraut

Bild 2: Ein junger Dompfaff.

Bild 3: Für die Bilder mit einem Schachbrettfalter stand ich bei guter Wärme im Regenanzug in den Disteln. Im geschlossenen Zustand sind sie leicht zu fotografieren, aber bis man einen geöffneten im Kasten hat, wartet man schon etwas länger und drückt etliche Male ab. Das Foto ist gleich neben meinem Garten in Welshofen entstanden.