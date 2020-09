Das sind unsere aktivsten Hobbyfotografen: Peter Plesche stellt sich zum Schluss vor

Immer ein Foto wert: die Kirche St. Jakob in Dachau.

Immer für ein Foto bereit

Ihre Fotos aus dem Dachauer Landkreis machen tausenden Lesern eine Freude. In einer Serie zeigen wir: Wer sind die Menschen hinter der Kamera und warum fotografieren sie so gerne.

Landkreis – Das ganze Jahr über schicken Hobbyfotografen tolle Naturfotos an unsere Redaktion. Für die Dachauer Nachrichten ist es eine große Freude, diese Fotos mit ihren tausenden Lesern teilen zu können. Es ist immer wieder bemerkenswert, zu sehen, wie wunderschön und einmalig unser Landkreis ist. Als kleinen Dank für diese tollen Einblicke wollen wir nun in einer kleinen Serie unsere aktivsten Hobbyfotografen vorstellen. Sie verraten im Interview einen Tipp für den perfekten Schnappschuss und präsentieren ihre persönlichen Lieblingsbilder. Nach Michael Matziol, Juliane Kraut, Hermann Plabst und Karl Mestek, stellt sich Peter Plesche aus Dachau als letzter in der Reihe vor.

Bitte stellen Sie sich in einem Mini-Steckbrief vor:

Mein Name ist Peter Plesche aus Dachau, bin 66 Jahre alt und im Ruhestand.

Warum fotografieren Sie so gerne?

Fotografieren ist meine Leidenschaft.

Gibt’s eine beste Zeit, um Fotos zu machen?

Da ich schon in Ruhestand und viel in meiner Heimatstadt unterwegs bin, bin ich immer für ein Foto bereit.

Ihr Tipp für den perfekten Schnappschuss?

Der perfekte Schnappschuss gelingt am besten ohne lange nachzudenken.

Was fotografieren Sie am liebsten?

Ich fotografiere am liebsten Dachauer Eindrücke und Natur sowie Tiere.

Lieber Handykamera oder Spiegelreflex?

Es ist abhängig von dem Motiv. Mal Handy, mal Spiegelreflex.

Was sind ihre drei Lieblingsmotive?

Bild 1: Neugieriger Fasan schaut ins Wohnzimmer.

Bild 2: Die St. Jakobs Kirche in Dachau ist immer ein tolles Fotomotiv.

Bild 3: Ein Kinderfoto von mir „Auf gehts zum Volksfest jedes Jahr seit über 60 Jahren“.