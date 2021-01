Schnee führt zu zahlreichen Unfällen: Lastwagen kracht in Fahrbahnteiler

Dauereinsatz auf den Autobahnen

von Thomas Zimmerly schließen

Dauereinsatz für Polizei und Feuerwehren auf den Autobahnen, kaum Unfälle auf den kleineren Kreis- und Gemeindestraßen. Das ist die Bilanz des Schnee-Wochenendes.

Landkreis – Auf den Autobahnen im Bereich der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (VPI) kam es am Samstag und Sonntag auf schneeglatten Fahrbahnen zu insgesamt 17 Unfällen mit zusammen acht Leicht- und einem Schwerverletzten innerhalb von nur 24 Stunden. Auf den Autobahnen A 8, A 99 sowie A 96 gab es teilweise erhebliche Staus und lange Sperren – und das, „obwohl die winterlichen Straßenverhältnisse schon seit Tagen bestehen“, so Polizeihauptkommissar Johannes Wittmann von der VPI.

Der schwerste Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor Mitternacht an der Eschenrieder Spange. Ein Volvo-Laster mit Kühlauflieger aus dem Raum Sigmaringen krachte in den Fahrbahnteiler, der die A 8 von der A 99 trennt, und blieb mit total beschädigter Zugmaschine quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer des Sattelzuges konnte schwer verletzt aus dem Fahrerhaus geborgen und in eine Münchner Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Zur Bergung waren die A 8 und die A 99 bis gegen 5 Uhr gesperrt.

Aus dem Lkw liefen größere Mengen Diesel aus

Nach Angaben der Feuerwehr Geiselbullach liefen aus dem Lkw größere Mengen Diesel aus. Rund 300 Liter konnte die Feuerwehr noch aus den Tanks pumpen und auffangen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Geiselbullach noch die Kollegen aus Gröbenzell, Graßlfing, Feldgeding, Sulzemoos und Odelzhausen.

+ Viel zu räumen und zu streuen hatte der Winterdienst – und das zeigte Wirkung, es gab auf den Kreis- und Gemeindestraßen im Landkreis nur wenige Unfälle. © Norbert Habschied

Besonders oft gekracht hat es auf der A 8 zwischen Odelzhausen und Sulzemoos, wo sich den Sonntag hindurch vier Unfälle ereigneten – und dann noch ein Folgeunfall im Stau. Im Zusammenhang mit einer der Kollisionen, die sich wie bereits berichtet am Sonntag gegen 11.45 Uhr in Richtung Stuttgart zutrug, sucht die Polizei nach einem Reisebus. Ein Auto hatte sich in die Böschung gedreht, ein hilfsbereiter Lkw-Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an. Der Fahrer eines nachfolgenden Reisebusses wechselte daraufhin den Fahrstreifen nach links und verursachte dadurch einen Auffahrunfall mit drei weiteren Pkw. Bis heute konnte die Polizei den Busfahrer noch nicht ermitteln. Die Fahndung läuft weiter, so die VPI.

„Zu allem Überfluss sorgten noch Lkw-Fahrer, die mit Schneehaufen auf dem Dach die Höhenkontrollen an den Tunnels im Dienstbereich auslösten, für Behinderungen. Auf die Verpflichtung zum Reinigen der Fahrzeuge von Schnee und Eis wird deshalb nochmals hingewiesen“, so VPI-Sprecher Wittmann.

Polizei Dachau hatte „nur“ zwei größere Einsätze wegen des Schnees

Für die Polizei Dachau verlief das Wochenende vergleichsweise ruhig. Sie berichtet von „nur“ zwei größeren Einsätzen. Am Sonntag gegen 16.50 Uhr geriet ein 43-jähriger Dachauer mit seinem VW aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Opel eines 48-jährigen Münchners. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. In der Nacht zum Montag geriet ein 30-jähriger Petershausener gegen 2.30 Uhr mit seinem Renault in Giebing ebenfalls wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn in Schleudern und prallte mit dem Heck gegen die Wand der Bahnunterführung. Der Mann verletzte sich leicht, sein Wagen hat nur noch Schrottwert. Schaden: rund 20 000 Euro.

Für die Feuerwehren gab es schneebedingt außer auf den Autobahnen ansonsten „nichts Außergewöhnliches“ zu leisten, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser. Was das Wetter angeht, stößt der Pressesprecher des THW Dachau Sven Langer ins gleiche Horn.