So kommen Sie doch noch an Ihren Lesestoff

Büchereien im Landkreis machen kontaktlose Ausleihe möglich

von Petra Schafflik schließen

Bücher sind mehr denn je gefragt zur Zeit. Glücklicherweise bieten einige Büchereien im Landkreis nun einen Abholservice an.

Landkreis – Christkindlmärkte sind abgesagt, Weihnachtsfeiern finden nicht statt – was liegt da näher, als die langen Winterabende mit einer spannenden oder heiteren Lektüre auf dem Sofa zu verbringen? Oder den Jüngsten in den anstehenden langen Weihnachtsferien einmal ausgiebig vorzulesen. Da also Lesefutter, aber auch Spiele, Filme und Musik gefragt sein werden in den kommenden Wochen, die öffentlichen Büchereien aber zum 1. Dezember schließen mussten, bieten einige Bibliotheken im Landkreis nun einen Abholservice.

Sofort umstellen durften die Büchereien ihr System nicht, es bedurfte erst einer Genehmigung durch das Landratsamt. Die ist nun eingetroffen. Und hinterher kam dann auch die Information der Landesfachstelle für das öffentliche Büchereiwesen, dass auch vom Gesundheitsministerium ein Medienliefer- und -abholservice zugelassen wurde.

„Wir sind so froh“, jubelt Gabriele Küblböck, Leiterin der Karlsfelder Gemeindebücherei bei dieser Nachricht. Auch Inge Möller, die in Hebertshausen die Gemeindebücherei leitet, ist „glücklich über diese unkomplizierte Erlaubnis“. Und die Dachauer Stadtbücherei hat sofort per „Sonder-Newsletter“ ihre Leser informiert.

Die „Lektüre-to-go“ ist für die Mitarbeiter der Büchereien mit einigem Aufwand verbunden. Aber der Service sei im Frühjahr enorm gut angekommen, „alle Abholtermine waren immer ausgebucht“, berichtet die stellvertretende Leiterin der Dachauer Stadtbibliothek, Marion Dombrowski. Öffentliche Bibliotheken erfüllten schließlich einen Bildungsauftrag, betont die Hebertshausener Bücherei-Leiterin Inge Möller. Wie geschätzt das Angebot ist, hat sie am letzten Ausleihtag vor der Schließung erlebt. Über 600 Bücher und CDs gingen über die Theke, „so viel wie noch nie“.

Auch wenn die Nutzer etwa der Dachauer Stadtbibliothek oder der Karlsfelder Gemeindebücherei kostenlos E-Books per Internet ausleihen können, ist das kein vollwertiger Ersatz. Gerade Kinder bräuchten Bücher zum Anfassen, denn digital lässt sich nicht gemütlich ein Bilderbuch entdecken. „Und Eltern wollen ihre Kinder ja gerade nicht den ganzen Tag vor den PC setzen“, berichtet Gabriele Küblböck.

Genau deshalb sollen jetzt wieder Medien auf Bestellung Leseratten jeden Alters gut unterhalten und informiert durch die kommenden Wochen bringen. Mancherorts gibt es Erfahrungen mit „Büchern-to-go“. In Hebertshausen dagegen ist Inge Möller im Frühjahr einmal die Woche mit einem Bauhoffahrzeug durch die Gemeinde getourt, um Bücher auszufahren. Ein Abholservice war ihr damals nicht erlaubt worden. Jetzt ist das anders und sie legt erfreut los.

Auch in Vierkirchen soll es wieder Bücher auf Bestellung geben. „Denn das hat sich im Frühjahr bewährt“, sagt Bürgermeister Harald Dirlenbach (SPD). In Markt Indersdorf wie auch in Petershausen gibt es keine Erfahrungen, dennoch versuchen die Büchereiteams jetzt, so ein Konzept umzusetzen. In Petershausen soll auch ein schon länger geplanter öffentlicher „Bücherschrank“ ganz schnell im überdachten Eingangsbereich der Bücherei aufgestellt werden, informiert Bürgermeister Marcel Fath.

Für den Abholservice gilt:

Leser müssen selbst im online einsehbaren Katalog ihrer Bücherei recherchieren, den Bücherwunsch durchgeben, das vorbereitete Lektürepaket dann zu einem festen Termin abholen. Weil es aber kleine Unterschiede im Ablauf gibt, sollten Interessierte online bei ihrer Gemeinde-Bücherei die Details nachlesen.