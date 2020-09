Tag des offenen Denkmals: Kirchenräume einmal anders erleben

In der Kirche St. Michael in Michelskirchen gibt es am Tag des offenen Denkmals den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten.

Konzerte, Führungen, Mitmachaktionen

Am 13.9. findet im Landkreis Dachau der Tag des offenen Denkmals statt. Deshalb werden einige Führungen, Konzerte und Mitmachaktionen angeboten.

Dachau – Traditionell ist der Tag des offenen Denkmals bundesweit ein Tag, an dem ansonsten geschlossene Denkmäler in öffentlicher und privater Hand für Besucher geöffnet werden. Da in diesem Jahr besondere Regelungen für den Besuch von Innenräumen gelten, ruft auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dazu auf, vor allem digitale Angebote umzusetzen. Im Landkreis Dachau haben sich einige Pfarrverbände dennoch entschlossen, am Sonntag, 13. September, ein paar Kirchen für Besucher zu öffnen. Das Motto des Denkmaltages „Chance Denkmal. Erinnern. Erhalten. Neu denken“ sehen die Verantwortlichen auch als Angebot für die Besucher, Kirchenräume einmal anders zu erleben. In Konzerten, Meditationen, Führungen und Mitmachaktionen können ihre Bauwerke neu gesehen und erfahren werden. In Weng besteht auch die Möglichkeit, sich einen Eindruck von einem Pilotprojekt eines digitalen Kirchenführers zu verschaffen.

Die Museen in Markt Indersdorf und die Dachauer Ruckteschell-Villa sind ebenfalls geöffnet. Den ehemaligen Bezirksfriedhof in der Maroldstraße in Indersdorf kann man besuchen und dort zusätzlich fachkundige Informationen zur Geschichte erhalten. Die Angebote werden selbstverständlich den am Denkmalstag aktuell geltenden Hygienevorschriften angepasst. Auf jeden Fall bitten alle Veranstalter an den Mund-/Nasenschutz zu denken und die Abstandsregeln einzuhalten.

Dachau, Ruckteschell-Villa

Der museale Teil der Ruckteschell-Villa in der Münchner Straße 84 ist geöffnet von 14 bis 17 Uhr. Eine Gästeführerin wird vor Ort sein und Fragen beantworten. Einen digitalen Rundgang können Besucher auf der Webseite der Stadt Dachau unternehmen.

Pfarrkirche Erdweg

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul, Pater Cherubin-Str. 1, in Erdweg ist eöffnet von 13 bis 17 Uhr. 1972/73 wurde der Stahlskelettbau mit Fachwerkträgern, Verglasung und Fassadenplatten nach Plänen des Architekurbüros Steidle und Partner errichtet. Erdweg, das bis dahin noch keine Kirche hatte, erhielt damit in nächster Nachbarschaft zu den öffentlichen Einrichtungen der Schule und des Rathauses ein Gebäude für den 1970 neu gegründeten Pfarrverband, ein damals neues Projekt der Diözese München-Freising. Das innovative Mehrzweckgebäude wurde 2019 in die bayrische Denkmalliste aufgenommen und ist damit das „jüngste Denkmal“ im Landkreis Dachau. Ein Team aus Seelsorgern und Ehrenamtlichen freut sich auf Besucher und lädt zu folgendem Programm ein: im Pfarrsaal gibt es Bilder zur 50-jährigen Geschichte des Pfarrverbandes, in der Kapelle können kleine Besucher eine Szene aus dem Leben der Patrone Peter und Paul sehen, die Bücherei im Pfarrzentrum hat geöffnet, der Aktionskreis „Mission-Entwicklung-Frieden“ verkauft fair gehandelte Waren, und Gemeindemitglieder erzählen aus der Gründungszeit vor ca. 50 Jahren Spannendes und Interessantes vom Pfarrverband und dem Bau des Pfarrzentrums.

Pfarrverband Fahrenzhausen-Haimhausen

Die Kirchen im Pfarrverband Haimhausen-Fahrenzhausen bilden ein Bindeglied zwischen den Landkreisen Freising und Dachau. Die Bauwerke selbst verbindet die Umgestaltungen über die Jahrhunderte im Stil der jeweiligen Zeit (Gotik bis 20. Jahrhundert), der Austausch von sakralen Ausstattungsstücken und die Verbindung zur Landesgeschichte. Alle Kirchen sind an diesem Tag zugänglich. Der Pfarrverband verfügt über einen eigenen Youtube-Kanal mit Beiträgen auch zu den kirchlichen Bauwerken.

Am 13. September findet zusätzlich statt: in Jarzt, Mariä Himmelfahrt, Kirchberg 12, Fahrenzhausen, um 10.30 Uhr eine Matinée mit der Organistin Alexandra Karl und weiteren Instrumentalisten; in Haimhausen, St. Nikolaus, Pfarrstr. 1,um 14 Uhr Mittagsmusik. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ist die Kirche geöffnet. In Weng St. Georg, Am Kirchfeld 8, in Fahrenzhausen: Die „kreativbande“ stellt ihr multimediales Projekt „Digitaler Kirchenführer“ von 12 bis 18 Uhr vor. Zwischen 12 und 17 Uhr werden individuelle Präsentationen und Gespräche angeboten. Ein offizieller Teil mit moderierter Präsentation beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei.

Pfarrverband Markt Indersdorf

Die Pfarrkirchen in Indersdorf, Langenpettenbach, Niederroth, Westerholzhausen und Ainhofen sind zur Besichtigung von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Um 17 Uhr findet in der Klosterkirche Mariä Himmelfahrt in Markt Indersdorf eine Soiree mit Orgelmusik begleitet von einer Geigensolistin und meditativen Texten statt. Es können nach jetzigem Stand 100 Personen in die Klosterkirche kommen.

Heimatmuseum Indersdorf

Das Heimatmuseum ist geöffnet von 13 bis 17 Uhr. Das Museum ist in einem Teil der ehemaligen Klosteranlage der Augustiner Chorherren untergebracht: im Mesnerhaus und Torturm finden sich Exponate zur Geschichte des Klosters von den Anfängen bis heute. Am „Tag des offenen Denkmals“ wird das seit einem halben Jahr geschlossene Haus wieder erstmals geöffnet. Zusätzlich zur Dauerausstellung wird die an vielen internationalen Orten bereits gezeigte Wanderausstellung „Zurück ins Leben“ um 13 Uhr mit Grußworten und Musik auf dem Marienplatz vor dem Museum eröffnet.

Bezirksfriedhof Markt Indersdorf

Die neugotische Friedhofskapelle mit Dachreiter von 1888 ist Bestandteil des ehemaligen Bezirksfriedhofs von 1868. Hier fanden u.a. 32 Kleinkinder osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen eine letzte Ruhestätte – die jüngsten Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Markt Indersdorf. Zeitgeschichtsforscherin Anna Andlauer ist als Ansprechpartnerin von 15 bis 17 Uhr vor Ort und berichtet über die Geschichte der berüchtigten Kinderbaracke in Indersdorf – eine von rund 400, in denen viele Kleinkinder im letzten Kriegsjahr in Deutschland qualvoll starben. In der Friedhofskapelle ist ein gefilmtes Interview mit Zeitzeugin Notburga Gmeiner zu sehen, die in Pfaffenhofen an der Ilm die unmenschlichen Zustände in der dortigen Kinderbaracke gesehen hat.

Pfarreiengemeinschaft Hilgertshausen- Tandern

Über die Sanierung der barocken Kirche St. Michael in Michelskirchen berichtet der Kirchenpfleger und Kirchenführer Winfried Riedel von 14 bis 17 Uhr. In St. Ursula in Gumpersdorf ist Renate Riedel von 14 bis 17 Uhr vor Ort und gibt Auskunft über die Kirche und die kürzlich erfolgte Restaurierung des Reliquienschreins der Hl. Theodora.