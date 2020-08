Über den Bauch zum Kopf

Gemeinschaft „Dachauer Land“ präsentiert Buch „Nähe, Mut und Vielfalt – Regionalität wirkt!“

Landkreis – Ein Brot und die drei dazugehörigen Hauptakteure – Getreidelandwirte, Müller und Bäcker – waren der Grundstein des Netzwerks „Unser Land“ vor über 25 Jahren. Im Landkreis Dachau wurde in diesem Zusammenhang das Dachauer-Land-Brot als erstes Lebensmittel im Jahr 2000 gebacken. Ziel des Netzwerkes „Unser Land“, zu dem die Solidargemeinschaft „Dachauer Land“ gehört, ist der Erhalt der Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen in der Region.

Jetzt wurde ein Buch zu diesem regionalen Brotkreislauf veröffentlicht: das „Unser-Land“-Buch mit dem Titel „Nähe, Mut und Vielfalt – Regionalität wirkt!“, erschienen im Oekom-Verlag. Das Buch zeigt den Weg vom Korn zum Brot aus regionaler Sicht auf. „Indem wir unsere Lebensmittel in der Region erzeugen, verarbeiten und kaufen, können wir die Natur nachhaltig schützen und die regionale Wirtschaft und Landwirtschaft stärken“, heißt es darin.

Michaela Steiner, Vorsitzende des „Dachauer Land e.V.“, findet, „dass der Verbraucher aktuell mehr denn je auf die Sicherheit regionaler Produkte setzt“. Das Buch „Nähe, Mut und Vielfalt“ zeige auf, wie dies funktioniert: „Mit regionalen Kreisläufen und Akteuren, denen das Thema am Herzen liegt.“

Die Solidargemeinschaft „Dachauer Land“ besteht Steiner zufolge aus fünf Säulen: Landwirtschaft, Handwerk/Handel, Verbraucher, Kirchen sowie Umwelt-/Naturschutz. Das Brot habe dabei eine Bedeutung für alle Säulen. Das Buch erzähle den Kreis, und „dass sich Kreisläufe schließen.“

Autorin des Buches, das gewidmet ist „all den mutigen Menschen, die ihr Herzensanliegen mit ihren Händen und auf der Zunge in die Welt tragen“, ist Isabella Maria Weiss. Gemeinsam mit den Unser-Land-Akteuren will sie Mittel und Wege finden, die Regionalität zu erhalten oder wiederzubeleben und sie dabei auch schmackhaft zu machen. In „Nähe, Mut und Vielfalt – Regionalität wirkt!“ zeigt sie daher die täglichen Herausforderungen in unserer globalen Welt auf und wie es trotzdem gelingen kann, die Region zu stärken.

Gestartet war das „Unser-Land“-Netzwerk 1994 dank einiger Menschen aus der kirchlichen Erwachsenenbildung im Brucker Land. Sie wollten durch bewusstseinsbildende Arbeit die Bewahrung der Schöpfung im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft machen.

Sechs Jahre später, im Jahr 2000, gründete sich die Solidargemeinschaft „Dachauer Land“ mit der gleichen Idee und Struktur. Ein regional gebackenes Brot wurde zum ersten Botschafter der Idee. „Über den Bauch zum Kopf“ sollte es die Verbraucher für den Schutz ihrer Heimat begeistern.

Insgesamt zehn Solidargemeinschaften bilden derzeit das „Unser-Land“-Netzwerk. Was alle Mitglieder gemeinsam haben: Sie sind tief verwurzelt in ihrer Heimat. „Durch freiwilliges Engagement helfen sie mit, die Region zu stärken und ihre kostbare Vielfalt zu erhalten“, lobt Vorsitzende Steiner. Heute umfasst das Netzwerk „Unser Land“ die Stadt München, die umliegenden Landkreise sowie Augsburg.

Das Buch gibt es unter anderem in Mair’s Backstube in Altomünster, in der Bäckerei Kornprobst in Hilgertshausen sowie online beim Oekom-Verlag.

