Weil die Kunst gerade brotlos ist

Rotary Club Dachau fördert von Coronakrise betroffene Kulturschaffende mit 10 000 Euro

von Stefanie Zipfer schließen

Der Rotary Club Dachau möchte einen Beitrag leisten, um von Coronakrise betroffene Kulturschaffende zu unterstützen. SDer Club überlegte sich ein Projekt und veranstaltet einen Wettbewerb.

Dachau – Egal ob Malerin oder Museumsangestellte: Die Corona-Pandemie hat viele freie Kulturschaffende in eine existenzielle Krise gestürzt. Sie können weder auftreten, noch ihre Werke zeigen oder anderen Menschen Kultur näher bringen.

Auch in Dachau, das auf eine Geschichte zurückblickt, in der Künstler eine wichtige Rolle gespielt und die Stadt geprägt haben, sind Kunstschaffende betroffen. Der Rotary Club Dachau möchte in dieser Krise daher einen Beitrag leisten, um die Kunstschaffenden zu unterstützen. Dafür überlegten sich die Rotarier ein Projekt und kamen auf die Idee, einen Wettbewerb zu veranstalten.

Die Präsidentin des Dachauer Rotary Clubs, die Architektin Carola Hain-Fischer, und der Sekretär Dr. Norbert Göttler setzten sich mit dem Kulturamtsleiter Tobias Schneider zusammen und überlegten, wie dieser Wettbewerb umgesetzt werden kann. Insgesamt stellt Rotary 10 000 Euro Preisgeld zur Verfügung. Beteiligen können sich Kreative aus den vier Bereichen Bildende Kunst, Film und Fotografie, Literatur und Publizistik sowie Musik und Theater.

Aus diesen Bereichen werden jeweils zwei Preise in Höhe von 1000 Euro vergeben, hinzu kommen noch zwei Sonderpreise der Jury. Die Künstler können ihr Exposé auf digitalem Weg einreichen. Die vorgestellten Werke sollen in Zeiten von Corona entstanden sein oder sich kreativ mit dem Thema auseinandersetzen. Das Exposé sollte fünf Seiten nicht überschreiten und darf Fotos enthalten. Wichtig: An dem Wettbewerb können sich alle Kunstschaffenden beteiligen, deren Hauptwohnsitz in der Stadt oder im Landkreis Dachau ist und die der Künstlersozialkasse angehören und dies belegen. „Der Wettbewerb ist für Menschen, die von der Kunst leben. Es geht nicht um Hobbykünstler“, betont Rotary-Vorstandsmitglied Dr. Annegret Braun.

Einsendeschluss ist der 31. März 2021. Im April 2021 soll dann eine unabhängige Jury entscheiden, wer gewinnt. Die Preisverleihung findet im Mai oder im Juni 2021 statt. In diesem Rahmen ist auch eine Ausstellungseröffnung und eine Veranstaltung geplant, die für alle Kunstkategorien eine Plattform bietet, sich zu präsentieren.

Wie es überhaupt dazu kam, dass sich die Dachauer Rotarier, die sich entsprechend ihrer Vereinssatzung seit je her für soziale Zwecke engagieren, nun erstmals einem ganzen Berufsstand widmen, erklärt Präsidentin Hain-Fischer so: Sie selbst sei Architektin, Sekretär Göttler Autor und Annegret Braun Volkskundlerin. Das bedeute also: Der aktuelle Vorstand sei „nah dran an der Kultur“. Schon im Sommer, vor dem zweiten Lockdown, hätten diese drei daher beschlossen: „Wir wollen uns dieses Themas annehmen!“ Der Rest des Dachauer Rotary-Clubs habe diese neue Idee „voll mitgetragen“, wie Hain-Fischer betont. Und verspricht gleichzeitig: „Unsere anderen Projekte führen wir aber natürlich auch weiter!“

Einziger Wermutstropfen für die rotarischen Kulturförderer: „Ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Geld, das wir zur Verfügung stellen könnten.“ Immerhin aber werde den Künstlern durch den Wettbewerb nicht nur ein Preisgeld in Aussicht gestellt, sondern auch gleich noch eine Ausstellungsmöglichkeit. Zumindest hofft Hain-Fischer das: „Wir wollten ein Zeichen setzen. Es wäre toll, wenn wir dafür nächsten Sommer ein Publikum finden.“ zip

Weitere Infos

zu dem Wettbewerb und den Einreichungen erhält man unter E-Mail an rcdachau@gmail.com.