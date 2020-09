Zwei Zweiradfahrer schwer verletzt

Unfälle bei Miegersbach und Stumpfenbach

Zwei Zweiradfahrer haben sich am vergangenen Donnerstag sowie Freitag bei Unfällen in Miegersbach bzw. Stumpfenbach schwere Verletzungen zugezogen.

Miegersbach/Stumpfenbach - Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt, war ein 16-jähriger Münchner mit seinem Leichtkraftrad am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße Dah 2 von Odelzhausen in Richtung Miegersbach unterwegs. Kurz vor Miegersbach kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seiner KTM in den Graben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Klinikum Rechts der Isar. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Am Unfallort war die Feuerwehr Höfa eingesetzt.

Der zweite Vorfall ereignete sich am Freitagfrüh gegen 8.05 Uhr im Gemeindebereich Altomünster. Hier fuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Altomünster mit einem VW-Kleintransporter in Stumpfenbach auf der St.-Ulrich-Straße in Richtung Deutenhofen. Auf der Strecke wurde er von einem 46-jährigen Mann auf einer Honda überholt. Angeblich, so die ersten Ermittlungen der Polizei, kam der Transporter nach links, sodass der Motorradfahrer ebenfalls nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Zweiradfahrer aus Wertingen verlor die Kontrolle über seine Honda und kam zu Sturz. Eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen fand nicht statt. Mit schweren Verletzungen wurde der 46-jährige Wertinger ins Klinikum Dachau gebracht. Die Unfallstelle musste von der die Feuerwehr Kleinberghofen kurzzeitig komplett gesperrt werden.

dn