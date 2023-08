Bauern beklagen Bürokratiemonster

Sind sich einig in ihrer Kritik an der neuen Verordnung: Landwirt Josef Brandmair, stellvertretende Kreisbäuerin Dagmar Wagner, Landwirt Georg Großmann-Neuhäusler, BBV-Kreisobmann Simon Sedlmair, Landwirt Simon Wallner und BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber (v.l.). © habschied

Die Landwirte laufen Sturm gegen die neue neue bayerische Erosionsschutzverordnung. Strenge Auflagen, komplexe Dokumentationspflicht und große Einschränkungen machten eine vernünftige Bewirtschaftung der Böden unmöglich. Bei einem Pressetermin ließen die Vertreter der Landwirte kein gutes Haar an der neuen Verordnung.

Dachau – Der Boden ist für die bäuerlichen Familienbetriebe die wichtigste Existenzgrundlage. Für die Landwirte ist es wichtig, den Boden nachhaltig und schonend zu bewirtschaften und seine Fruchtbarkeit zu erhalten. Der Kampf gegen Erosionen durch Wind und besonders durch Wasser ist aufwändig und verlangt bisher schon umfangreiche Maßnahmen. Aber die neue bayerische Erosionsschutzverordnung mit strengen Auflagen und komplexer Dokumentationspflicht schlägt in der oberbayerischen Landwirtschaft Wellen. Ralf Huber, Bezirkspräsident von Oberbayern des Bayerischen Bauernverbands und Simon Sedlmair, Kreisobmann im Landkreis Dachau, reden Klartext.

Im Rahmen der EU-Agrarpolitik wurde Deutschland verpflichtet, zusätzliche Auflagen einzuführen, um den Erosionsschutz nachweislich zu gewährleisten. Die Art und Weise, wie der Erosionsschutz in der Praxis umgesetzt werden soll, ist den einzelnen Bundesländern überlassen. So gelte in Bayern seit 17. Mai eine novellierte Fassung der Erosionsschutzverordnung.

Damit seien nun die Landwirte verpflichtet, die neuen Richtlinien ab sofort zu befolgen. Eine Information des Berufsstands sei erst in den letzten Monaten erfolgt. Dies führt laut Sedlmair zu Unverständnis und Frust: „Wir hätten frühzeitig eingebunden werden müssen. Die Bewirtschaftung für 2023 haben wir zu dem Zeitpunkt bereits festgelegt. Und nun kommt dieses neue Bürokratiemonster zusätzlich auf uns zu,“ kritisiert der Dachauer Kreisobmann.

Erosionskatasterohne Vorwarnung

Viel zu spät habe der Freistaat Bayern ein neues Erosionskataster ohne Vorwarnung veröffentlicht, das in Bayern für jede einzelne Ackerfläche ein theoretisch berechnetes Erosionsrisiko darstellt. Selbst leichte Hangneigungen würden nun als Flächen mit gesteigertem (K1) bis hohem Erosionsrisiko (K2) betrachtet werden.

Besonders betroffen sei der Landkreis Dachau mit seiner hügeligen Landschaft. Hier sind nun fünfmal mehr Flächen durch Wassererosion betroffen als vorher. Das hat zur Konsequenz, dass die Landwirte, die mit ihrem Förderantrag staatliche Gelder beziehen, ihr Land nicht wie bisher bewirtschaften dürfen und verschärfte Vorgaben befolgen müssen.

Für seinen Ökobetrieb in Westerndorf, Gemeinde Haimhausen, demonstriert Josef Brandmair anschaulich, was auf ihn persönlich zukommen werde. Bereits jetzt bewirtschaftet er seine Flächen so, um Bodenerosion zu vermeiden: Er ackert parallel zum Hang, legt breite Grünstreifen am Hangende an, damit das wertvolle Gut nicht weggeschwemmt werden kann. „Fast alle meine Ackerflächen sind nun theoretisch deutlich erosionsgefährdet. Durch zusätzlich geforderte Grünstreifen im Bestand und neue Bewirtschaftungsauflagen reduziert sich meine Ernte. Bei einigen Flächen überlege ich mir dann schon, ob ich überhaupt noch Zuckerrüben anbaue. Als Ökobetrieb werde ich dem Unkraut nicht mehr Herr. Daher müsste ich auf Feldfrüchte umsteigen, die nach der Saat schnell wachsen und so dem Unkraut gar keine Chance geben, etwa Sonnenblumen. Dann baue ich halt keine Zuckerrüben an“, sagt Biobauer Brandmair.

„Eine Verschwendung unserer fruchtbaren Böden,“ bedauert Ralf Huber. „Die neue Erosionsschutzverordnung wird den Ackerbau in unserer Region stark verändern,“ mahnt der BBV-Bezirkspräsident. „Durch die strengen Auflagen, die genauen Zeitpunkt und Reihenfolge der Bodenbewirtschaftung vorschreiben, wird allein das Pflügen und Säen bei unseren kleinstrukturierten Betrieben mit vielen kleinen Ackerflächen durch die neuen Auflagen ein bürokratisches Ungetüm,“ erläutert Huber, der selbst Biobauer ist.

Jede kleine Ackerflächewird dokumentiert

Zu den bisherigen Unmengen an Dokumentationsauflagen, die die Betriebsleiter zu erfüllen hätten, käme jetzt noch eine weitere durch die Komplexität kaum zu bewältigende Auflage hinzu. „Bei einer Vielzahl an kleinen Ackerflächen im Betrieb haben ich und meine Berufskollegen die Befürchtung, die Übersicht über dieses Bürokratiemonster zu verlieren. Man verliert durch die vielen Verordnungen, die unabhängig voneinander gelten und per Dokumentation festgehalten werden müssen, schnell die Übersicht,“ verdeutlicht der Bauernpräsident.

Ein großer Kritikpunkt der Landwirte sind die Einschränkungen bei der Bodenbewirtschaftung. Gerade das Pflügen ist bei den fruchtbaren Böden im Landkreis wichtig. Die traditionelle Frostgare, also das Pflügen vor oder am Ende des Winters, wie bisher praktiziert, ist nicht mehr zulässig. „Jetzt müssen wir im Frühjahr mechanisch den Boden zerschlagen. Ein Wahnsinn, dass wir die natürlichen Kräfte des Winters nicht mehr nutzen dürfen. Das kostet zudem zusätzlich Geld durch den erhöhten Kraftstoff- und Personalaufwand,“ kommentiert der Dachauer Kreisobmann.

Vorgaben praktischnicht umzusetzen

Für den neuen Erosionsschutz sieht Huber für seine Branche die Notwendigkeit, in neue Bearbeitungstechnik zu investieren: Bestehende Geräte müssen teuer umgebaut werden oder gar neu angeschafft werden.

Künftig werde sich auch die Bewirtschaftungsweise bei der Frühjahrsbestellung der Felder grundlegend verändern: Neue Pflicht sei, dass direkt nach dem Pflügen ausgesät werden muss. Das Zeitfenster dazwischen, das ein Abtrocknen der Böden bisher ermöglichte, entfalle gemäß der neuen Verordnung. Das sei bei den schweren Böden im Landkreis, mit ihrem Lehm und damit der hohen Wasserhaltekraft, ein großes Problem. Für Ökobetriebe dramatisch. Damit werde die Frühjahrssaat eventuell zu spät erfolgen, um Pflug und Sämaschine gleich hintereinander einsetzen zu können. Das Unkraut bekomme die Chance, schneller als das Getreide zu wachsen. Ernteausfälle seien vorprogrammiert.

Ernteausfälle seienvorprogrammiert

Zudem befürchtet Huber bei dieser neuen Aussaat-Maßnahme den vermehrten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder im Ökolandbau mechanischem Hacken im aufwachsenden Getreide. „Das ist absurd,“ so das Fazit des Bauernpräsidenten. „Gesellschaft und Landwirtschaft wollen doch weniger Wirkstoffe auf dem Acker und weniger Bearbeitungsschritte.“

Der BBV-Bezirkspräsident pflichtet Simon Sedlmair in seiner Kritik an der Kommunikation des bayerischen Landwirtschaftsministeriums bei. „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Auch jetzt, kurz vor der Aussaat der Zwischenfrucht bekommen wir keine Details, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Das Ministerium kommt seiner Informationspflicht gegenüber seinen anvertrauten Landwirten nicht nach.“

Für Ralf Huber ist jedenfalls klar: Das Erosionskataster müsse umgehend überarbeitet werden.