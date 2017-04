Elf Messstellen im Landkreis Dachau

Blitzmarathon am Mittwoch

Die Polizei startet am heutigen Mittwoch um 6 Uhr den fünften Blitzmarathon. 24 Stunden lang wird in Bayern verstärkt geblitzt. In der Stadt Dachau und in vier Gemeinden im Landkreis Dachau wird die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an insgesamt elf Messstellen kontrolliert.

Landkreis– Die Polizei startet am Mittwoch um 6 Uhr den fünften Blitzmarathon. 24 Stunden lang wird in Bayern verstärkt geblitzt. Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann betont, dass es nicht darum gehe, möglichst viele Autofahrer zur Kasse zu bitten. Es soll das Problembewusstsein der Autofahrer für zu hohe Geschwindigkeiten geschärft werden. Die Messstellen im Landkreis Dachau im Überblick:

Dachau

-1. Friedenstraße in Richtung Schleißheimer Straße, Tempo 30

-2. Theodor-Heuß-Straße, Schulzentrum, Tempo 30

-3. Münchner Straße 56, Richtung Karlsfeld, Tempo 50

-4. Würmstr., Tempo 30

Karlsfeld

-5. Bundesstraße 304 zwischen Dachau und Karlsfeld, Tempo 100

Markt Indersdorf

-6. Kreisstraße Dah 3, Marienplatz bzw. Maroldstraße, Höhe Ralschule, Tempo 30

-7. St 2054, Arnbacher Straße, Tempo 50

Petershausen

-8. Freymann, Gemeindeverbindungsstraße Obermarbach-Steinkirchen, Tempo 60

-9. Kollbach, Dah 1, Dachauer Straße, Tempo 50

Röhrmoos

-10. Schönbrunn, Schönbrunner Straße, Tempo 80

Weichs

-11. Kreisstraße Dah 11, Freiherrenstraße, Höhe Realschule, Tempo 30. dn