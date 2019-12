Jeden Tag kommt aus dem Nichts die Todesangst

Lukas P. ist schwer psychisch krank

von Nikola Obermeier schließen

Lukas P. hatte bisher kein Glück im Leben. Als Jugendlicher war er im Heim, mit 18 flog er daheim raus. Er wurde schwerst psychisch krank, lernte falsche Freunde kennen. Inzwischen vergeht kein Tag ohne Panikattacke.

Landkreis –Lukas P. (Name geändert) hat bemerkt, dass er anders ist als andere. „Aber ich dachte, es hat halt etwas mit meiner eigenen Art zu tun.“ Bis der heute 26-Jährige seine erste Panikattacke hatte. „Da sind die Wände auf mich zugekommen.“ Inzwischen vergeht kein Tag ohne eine solche Attacke, bei der Lukas Todesangst hat.

Der junge Mann aus dem Landkreis Dachau hat eine Angsterkrankung, rezidivierende schwere Depressionen, ist in psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung. Er würde gerne arbeiten, kann aber nicht. Falsche Freunde haben ihn ausgenutzt und betrogen.

Lukas ist mit einem Bruder und zwei Schwestern aufgewachsen, Halbgeschwister, sie haben verschiedene Väter. „Die Väter waren alle Alkis, sie sind schon gestorben“, sagt der 26-Jährige. Früh kam er ins Heim, mit 18 wurde er zu Hause rausgeworfen. Von heute auf morgen war er auf sich allein gestellt – und konnte schwer Fuß fassen. Drei Ausbildungen, zwei im Verkauf, eine in einer Metzgerei, brach er ab. Dann kam der Tag seiner ersten Panikattacke, vor vier Jahren. „Ich habe mit einem Freund in der Reinigung gearbeitet“, erzählt Lukas. „Da ist es passiert, dass die Wände auf mich zukamen.“ Danach wurde ihm gekündigt. Eine Psychiaterin empfahl ihm, in eine Klinik zu gehen. Dort lernte er seine Freundin kennen – „aber das ging total in die Hose“. Sie zog nach dem Klinikaufenthalt bei ihm ein, lebte auf seine Kosten, nutzte ihn aus. Genauso wie Freunde, die sich zu ihm einladen ließen, aber sich abwendeten, als es ihm nicht gut ging.

Inzwischen kann Lukas nicht mal S-Bahn fahren, „weil er Angst hat und Panikattacken bekommt“, erklärt Yvonne John vom sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas (siehe Kasten). Manchmal erleidet er mehrere am Tag. Außerdem stehe die Privatinsolvenz im Raum. Er bekommt Grundsicherung, „aber davon kann er sich noch nicht mal Winterklamotten kaufen“. Sein großer Wunsch wäre eine Wintergarderobe, zwei Pullis, zwei Hosen, Schuhe. Mehr will Lukas nicht – obwohl er auch in seinem Appartement, eine Sozialwohnung mit einem Zimmer, nicht viele Dinge hat. „Er ist unverschuldet in Not geraten, hatte einfach kein Glück“, so Frau John. „Und er versucht, sich wieder aufzurappeln, ein junger Mann, der noch Zukunft hat.“

Das Krankheitsbild von Lukas P.

Lukas P. leidet an schweren Depressionen sowie an einer sozialen Phobie. Sozialpädagogin Yvonne John vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas erklärt das Krankheitsbild: Bei Depressionen leiden die Betroffenen unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Einschlafen sowie Durchschlafen sind oft nur schwer möglich. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Herr P. leidet zudem an einer sozialen Phobie. Dies ist die Furcht vor der Bewertung und Abwertung durch andere Menschen. Sie führt zur Vermeidung sozialer Situationen und ist in der Regel mit niedrigem Selbstwertgefühl und Furcht vor Kritik verbunden. Soziale Phobien können sich in Beschwerden wie Erröten, Händezittern, Übelkeit oder Herzrasen äußern. Die Symptome können sich bis zu Panikattacken steigern. Panikattacken sind wiederkehrende schwere Angstattacken, die nicht vorhersehbar sind. Wie bei anderen Angsterkrankungen zählen zu den wesentlichen Symptomen plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, Schwindel. Die aufgeführten Erkrankungen können am erfolgreichsten behandelt werden, wenn die Betroffenen frühzeitig Unterstützung suchen, zum Beispiel in den sozialpsychiatrischen Beratungsstellen (Caritas Dachau: 0 81 31/29 81 40 0; Caritas Markt Indersdorf: 0 81 36/12 90 0), beim Hausarzt oder bei Fachärzten für Psychiatrie.