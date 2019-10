Fünf Einbrüche am Wochenende - Schmuck, Kamera und Auto erbeutet

Spurensicherung der Polizei Dachau dauert an

Fünf Einbrüche sind am vergangenen Wochenende im Landkreis Dachau verübt worden. Schmuck, eine Kamera und ein Auto zählten zur Beute der bislang unbekannten Täter, wie die Polizei Dachau berichtete.

Landkreis – In Haimhausen am Unteren Bründlweg drangen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 und 09.30 Uhr über eine Hintertür in die dortige Gaststätte ein. Da nichts Stehlenswertes außer Kfz-Schlüssel aufzufinden war, entwendeten der oder die Täter einen Kfz-Schlüssel. Der dazugehörige BMW befand sich auf dem Gaststättenparkplatz – und wurde von dort entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 4000 Euro, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Im Petershauser Ortsteil Asbach wurde im Zeitraum von 16 bis 2.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Die Bewohner waren während diesem Zeitraum nicht zu Hause. Die Einbrecher konnten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erlangen. Der Sachschaden beträgt hier ca. 500 Euro.

Im Hebertshauser Ortsteil Ampermoching in der Schulstraße war im Zeitraum von 15 bis 20 Uhr in einem Einfamilienhaus niemand anwesend. Auch hier wurde die Terrassentür angegangen. Aus dem Hausinneren wurde eine teure Kamera im Wert von 2000 Euro entwendet, der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Am Samstag gegen 9 Uhr Uhr bemerkte die Bewohnerin eines freistehenden Einfamilienhauses in Dachau in der Herzog-Albrecht-Straße, eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoß ihres Anwesens. Der Täter durchwühlte mehrere Möbelstücke, dabei wurde dort befindlicher Schmuck aufgefunden und entwendet. Der Wert kann noch nicht genau angegeben werden, dürfte aber einen größeren Betrag ergeben. Der Sachschaden beträgt 800 Euro. Der Tatzeitraum konnte vom Freitag, 19 Uhr bis zum genannten Zeitpunkt eingegrenzt werden.

Auf frischer Tat wurde am Samstag gegen 0.45 Uhr ein Einbrecher angetroffen. Als die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Haimhausen in der Rosenstraße nach Hause kamen, fanden sie in der Einfahrt zum Anwesen ein blaues Fahrrad liegend in der Zufahrt. An der Eingangstür stand eine männliche Person und machte sich an dieser zu schaffen. Darauf angesprochen, was er hier tue, ließ er von der Tür ab und sagte, daß er wohl an der falschen Adresse sei. Er rannte zu seinem Fahrrad und fuhr weg. Nach Verständigung der hiesigen Dienststelle wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, die jedoch ergebnislos verlief.

Der Täter ließ am Tatort einen gefüllten Werkzeugkoffer zurück. Beschrieben wird er folgendermaßen: ca. 180 m groß, 40 bis 45 Jahre alt, schlank, Glatze, ovale Gesichtsform, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Blouson. Er sprach mit osteuropäischen Akzent.

Bei allen Fällen dauert die Spurensicherung und Auswertung noch an, wie die Polizei mitteilt. Ob ein direkter Tatzusammenhang in diesen Fällen gegeben ist, kann erst nach Erhalt der Ergebnisse der Spurenauswertungen beurteilt werden. dn