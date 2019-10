Fünf Einbrüche am Wochenende - Schmuck, Kamera und Auto erbeutet

In Haimhausen am Unteren Bründlweg drangen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 und 9.30 Uhr über eine Hintertür in die dortige Gaststätte ein. Sie steckten dabei einen Kfz-Schlüssel ein und stahlen den dazugehörige BMW im Wert von rund 4000 Euro, der auf dem Gaststättenparkplatz abgestellt war.

In der Schulstraße in Ampermoching waren Langfinger am Samstag im Zeitraum von 15 bis 20 Uhr in einem Einfamilienhaus zugange. Auch hier war niemand anwesend. Auch hier kamen die Unbekannten über die Terrassentür in die Räume. Sie ließen teure Kamera im Wert von 2000 Euro mitgehen. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Am Samstag gegen 9 Uhr Uhr bemerkte die Bewohnerin eines freistehenden Einfamilienhauses in der Dachauer Herzog-Albrecht-Straße, eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss. Der Täter hatte mehrere Schränke durchwühlt und Schmuck entdeckt. Der Wert kann noch nicht genau angegeben werden, dürfte aber einen größeren Betrag ergeben. Der Sachschaden beträgt 800 Euro. Der Tatzeitraum, so die Polizei, beschränkt sich von Freitag, 19 Uhr, bis zur Entdeckung des Einbruchs.