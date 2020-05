Dachauer Golfer sind bereit für den Protest

Betriebsverbot für Sportstätten

Während das Einkaufen in Supermärkten oder die Joggingrunde im Park erlaubt sind, gilt in Bayern weiterhin ein Betriebsverbot für Sportstätten. Die Golfspieler in Stadt und Landkreis Dachau können dies nicht nachvollziehen und wollen sich wehren – wenn auch nicht mit so drastischen Mitteln wie ihr Wolfratshauser Kollege.

Dachau – Der Golfclub Bergkramerhof hat es durchgezogen. Trotz geltenden Betriebsverbots hat Geschäftsführer Josef Hingerl gestern seine Anlage in Wolfratshausen geöffnet – und wie die Webcam des GC beweist, kamen die Golfer gerne, selbstverständlich in gebührendem Sicherheitsabstand.

Auf den Golfplätzen in Stadt und Landkreis Dachau dürften die Bilder mit Sehnsucht wahrgenomen worden sein – sowohl von den Golfspielern, als auch den Golfplatzbetreibern. „Wir würden so gerne aufmachen“, sagt etwa Martin Litz, Clubmanager beim GC München-West Odelzhausen. Aber wie so viele andere seiner Zunft versteht er „nicht, warum das nicht geht. In jedem Baumarkt ist es gefährlicher als bei uns.“ Auch Thomas Huber, Geschäftsführer der Golfclubs Eschenried, betont: „Wir wären bereit, unser Sicherheitskonzept ist fertig. Bei uns ist es praktisch nicht möglich, sich mit Corona anzustecken“.

Dennoch halten sich die hiesigen Golfplatzbetreiber – anders als ihr Kollege in Wolfratshausen – an das Öffnungsverbot. Noch. Huber, der immerhin die zweitgrößte Golfanlage Bayerns verantwortet und dessen Club 2400 Mitglieder hat, kündigt nämlich an, sich eine Verlängerung des Verbots sogenannter kontaktfreier Sportarten nicht gefallen zu lassen. „Ich denke da an eine gemeinsame Aktion im Rahmen unseres Demonstrationsrechts, zum Beispiel in Form einer Kundgebung.“ Auch sein Kollege Litz schlägt vor, dass sich im Fall des Falls „mehrere Anlagen zusammentun. Wenn der Verband rechtliche Schritte ergreift, werden wir uns auch in jeden Fall anschließen“. Christian Reichl, Präsident des GC Dachau, setzt ebenfalls auf „den Verband, der muss unsere Gemeinschaft anführen“!

Eine Einzelaktion wie die Hingerls in Wolfratshausen schließen alle drei im Landkreis beheimateten Golfclubs jedoch kategorisch aus. Schließlich sei gerade der Golfsport in Deutschland immer noch ein sensibles Thema, gilt als „Sport der Reichen und Schönen“, wie Thomas Huber es formuliert. Sein Vater, Josef Huber, gibt denn auch zu bedenken: „Golf hat bei uns keine Lobby. In anderen Ländern lassen sich Politiker regelmäßig beim Golf fotografieren, bei uns wird das tunlichst vermieden.“ An die Dachauer Golfanlage grenzt außerdem ein Spielplatz an: „Wie sollen wir Kindern erklären, dass sie nicht schaukeln dürfen, dahinter aber Golf gespielt wird“, fragt GC-Präsident Reichl zu Recht. Ein Spielbetrieb sei da nur „schwer zu vermitteln“.

Reichl hofft wie seine Kollegen daher auf ein Einlenken der Politik und darauf, dass ab 11. Mai wieder gespielt werden darf. Sein GC Dachau ist als eingetragener Verein dabei noch wirtschaftlich in der komfortabelsten Position. Sein Kollege in Odelzhausen dagegen zählt die Tage bis zur Wiedereröffnung: Seine Anlage brauche dringend „Umsätze, sonst ist bald Feierabend“. Bei einer Verlängerung des Betriebsverbots fürchtet er gar ein „Massensterben an Golfplätzen“. Thomas Huber hat insgesamt 70 festangestellte Mitarbeiter; die Kollegen in der Gastro sowie im Sekretariat sind allesamt in Kurzarbeit. Die Schließung bedeutet auch für ihn „betriebswirtschaftlich einen großen Einbruch“.

Was auf allen Anlagen weiter betrieben wird, ist dagegen das Greenkeeping, also die Platzpflege – „schließlich wollen wir fertig sein, wenn es am Montag tatsächlich wieder losgeht“, so Huber. Die Golfer werden dabei nur zu vorher vereinbarten Startzeiten kommen dürfen, um eine „Pulkbildung“ zu verhindern. Im Golfcart dürfen dann statt vier auch nur noch maximal zwei Golfer – sofern sie in einem Haushalt leben – fahren. Und selbst der Toilettengang, so Huber, ist geregelt: „Das läuft nur noch über Anmeldung im Sekretariat!“ In Summe, so Martin Litz, werden sich dann „über den Tag verteilt zirka 100 Menschen auf einer Fläche von 60 Hektar“ bewegen.

Passionierte Golfer wie der Dachauer Horst Ullmann freuen sich schon heute, wieder diesen „wunderbaren Sport“ ausüben zu dürfen. Aber sollte es dabei bleiben, dass die Anlagen in Dachau geschlossen blieben und nur der Platz am Bergkramerhof geöffnet wäre, dann wären er und seine Freunde sogar zu einer Fahrt nach Wolfratshausen bereit. Schließlich ist es „da ja auch schön“.