Sieben junge musikbegeisterte Schüler machen dem Landkreis alle Ehre

Wettbewerb Jugend musiziert

Sieben Instrumentalisten aus dem Landkreis Dachau spielen bei „Jugend musiziert“ in München vor - und machen dem Landkreis alle Ehre.

Landkreis/München – Ellen Heinrich atmet tief durch und versucht, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Konzentriert beginnt die Zwölfjährige, ihrem Kontrabass die sorgfältig einstudierten Töne zu entlocken.

Die junge Erdwegerin hat sich, wie viele andere musikbegeisterte Schüler, gut auf diesen Tag vorbereitet: Heute und in den kommenden Wochen findet überall in Deutschland die erste Runde des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ statt. Bei dieser Veranstaltung können Kinder und Jugendliche in verschiedenen Einzel- und Kammermusikkategorien vor einer kompetenten Fachjury ihr Können vergleichen. Die Punktzahl dieser Kommission entscheidet darüber, welchen Preis die Teilnehmer erhalten, oder ob sie sogar eine Runde weiter kommen. Es gibt drei Runden, jeweils auf Regional-, Landes- und Bundesebene, in München fand der Regionalwettkampf in den Gebäuden der Musikhochschule statt. „Klar, Dabeisein ist alles, aber eigentlich ist mir das Ergebnis schon auch wichtig“, gibt die junge Kontrabassistin Ellen Heinrich lächelnd zu.

Zur Verstärkung sitzen nicht nur ihre engsten Familienmitglieder im Publikum, sondern auch ihr Kontrabasslehrer Michael Neumann. Der Instrumentalpädagoge betreut heute vier seiner Schüler vor, während und nach dem Wettbewerb, darunter auch Ellens 15-jährigen Bruder Philipp. Als seine Schwester, die zweieinhalb Stunden vor ihm an der Reihe ist, sich vor ihrem Auftritt einspielt, sitzt Philipp geduldig daneben und hört den letzten Tipps des gemeinsamen Lehrers zu. „Pokerface! Und tu mir einen Gefallen und gib noch etwas mehr“, feuert Neumann die nervöse Wettbewerbsteilnehmerin an. „Man fiebert da total mit, teilweise bin ich sogar aufgeregter als meine Schüler“, erzählt der Kontrabasslehrer und scherzt: „Manchmal würde ich am liebsten aufspringen und etwas zurufen.“ Denn so cool sich die Jugendlichen im Einspielraum auch geben, liegt dennoch prickelnde Anspannung und manchmal sogar ein leichtes Lampenfieber in der Luft.

Ellen und Philipp sind nicht die einzigen Teilnehmer aus dem Landkreis Dachau: In der Kategorie Violine treten an diesem Wochenende Julia Fabisz aus Karlsfeld, Samuel Voiler aus Erdweg, Elise Brunner aus Schwabhausen und Laetitia Kausch aus Arnbach an, außerdem der junge Pianist Benjamin Darabi Far aus Dachau mit seinen Klaviertrio-Partnern in der Rubrik „Klavier-Kammermusik“.

„Mein persönliches Ziel ist es, immer im musikalischen Ausdruck zu bleiben“, nimmt sich die 15-jährige Laetitia vor ihrem Wertungsspiel vor. Als Belohnung für ihren Fleiß beim Üben sammelt die Arnbacherin eine unvergessliche Vorspielerfahrung: „Natürlich war ich nervös, aber ich habe versucht, das ganze wie ein Konzert zu sehen. Eigentlich hat es beim Spielen richtig Spaß gemacht und mein Ziel, Musik zu machen, habe ich erreicht“, freut sie sich hinterher.

Mit ihren Ergebnissen machen die sieben jungen Instrumentalisten dem Landkreis Dachau alle Ehre: Laetitia, Philipp und Samuel nehmen einen zweiten Preis mit nach Hause, Elise, Ellen und Julia freuen sich über einen ersten Preis. Benjamin ist mit seinen Triopartnern, der Geigerin Clara Kilian und dem Cellisten Christoph Kilian aus Olching, eine Runde weitergekommen und wird sich im April beim Landeswettbewerb in Hof erneut mit Gleichaltrigen messen.

Susanna Morper