Zeitreise bis ins Jahr 1408

Kleinod in Altomünster: das 1662 wiederaufgebaute Bauernhaus von Andreas Hänel.

Tag des offenen Denkmals im Landkreis Dachau

Unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ können am Sonntag, 9. September, Baudenkmäler im Landkreis Dachau besichtigt werden.

550 Baudenkmäler im gesamten Landkreis Dachau öffnen an diesem Tag ihre Pforten.

Darunter ist auch ein 1662 wiederaufgebautes Bauernhaus in Altomünster, das den ältesten profanen Dachstuhl im Landkreis Dachau vorweist. Das Haus ist zudem der einzige – bislang bekannte – erhaltene Holzbau dieser Art im Landkreis. Die Hofstelle ist laut Architekt Oliver Lindauer bereits seit dem Spätmittelalter belegt, die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1408. „Der Vorgängerbau des heutigen Anwesens brannte während des 30-jährigen Krieges 1634 ab“, erklärt Oliver Lindauer. Unter Führung des Besitzers Andreas Hänel können Interessierte das Haus am Tag des offenen Denkmals von innen besichtigen. Zur Zeit wird es restauriert und archäologisch untersucht. Weit über den Landkreis hinaus ist es für die beiden erhaltenen Wände des früheren Holzblockbaus bekannt.

Das Landratsamt Dachau bietet zudem am Tag des offenen Denkmals eine Busexkursion mit der Kreisheimatpflegerin Birgitta Unger-Richter von 13 bis 18 Uhr an. Es werden gemeinsam ausgewählte Denkmäler besucht, unter anderem das Bauernhaus in Altomünster. Anmeldung und nähere Informationen beim Dachauer Forum.

Die offenen Denkmäler im Überblick:

-Altomünster, Bauernhaus in der Pipinsrieder Straße 27: geöffnet von 13 bis 16.30 Uhr.

-Ampermoching, Kirche St. Peter: geöffnet von 14 bis 16 Uhr. Führung um 14 Uhr mit dem Kirchenpfleger Georg Werner.

-Dachau, Ruckteschell-Villa in der Münchner Straße 84: geöffnet von 13 bis 17 Uhr.

-Dachau, Kirche St. Johann in der Schillerstraße/Ecke Münchner Straße: geöffnet von 13 bis 15 Uhr.

-Egenburg, Kirche St. Stephan: geöffnet von 13 bis 17 Uhr.

-Erdweg, Kirche St. Gabinus: geöffnet von 13 bis 17 Uhr. Auf Wunsch kostenlose Führung mit Toni Jais.

-Fahrenzhausen-Haimhausen: Rundfahrt mit Pastoralreferent Bernhard Skrabel zu den Pfarrkirchen in Giebing, Fahrenzhausen und Haimhausen. Nähere Informationen sind im Pfarrbüro Haimhausen erhältlich.

-Großberghofen, Hutter-Museum: geöffnet von 14 bis 17 Uhr. Eröffnung der neuen Abteilungen Ortsgeschichte und Archäologie.

-Lauterbach, Schulhaus und alte Mädchenschule: Führungen mit Herrn Ruck jeweils um 11 und 16 Uhr. Treffpunkt ist am Dorfplatz vor dem Friedhof.

-Lauterbach, Schlosskapelle: voraussichtlich geöffnet von 14 bis 16 Uhr.

-Markt Indersdorf, alle Kirchen des Pfarrverbandes: geöffnet von 13 bis 17 Uhr.

-Röhrmoos, Hofmarkkirche Schönbrunn: geöffnet von 13 bis 17 Uhr. Begehung auf eigene Gefahr. Mitglieder des Fördervereins Hofmarkkirche informieren vor Ort.

-Unterweikertshofen, Schulhaus, Schulbergstraße 12: geöffnet von 14 bis 18 Uhr. Das Wirtshaus ist ebenfalls geöffnet.

Eva-Maria Dillitz