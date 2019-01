Noch kein Schulausfall im Landkreis Dachau

Schulamt hat entschieden

von Nikola Obermeier

Die Schulwege sind sicher - sowohl per Bus als auch zu Fuß. Daher findet im Landkreis Dachau weiterhin der Unterricht statt.

Landkreis - Die Koordinierungsgruppe „Schulausfall“ ist aufgrund des anhaltenden Schneefalls auch im Landkreis Dachau ständig in Kontakt. Bei der Besprechung gestern Vormittag habe sich das Schulamt gemeinsam mit Schulleitern gegen eine Schulausfall entschieden. „Die Straßen sind befahrbar, die Schulbusse können fahren, und die Kinder kommen fußläufig in die Schule“, erklärte Schulrätin Claudia Bauer vom Schulamt Dachau. Der Grund für einen möglichen Unterrichtsausfall ist die Sicherheit am Schulweg – etwa wenn Bäume unter der Last nassen Schnees drohen umzustürzen oder Schulbusse bei schlechten Straßenverhältnissen nicht durchkommen. Natürlich könne sich die Situation auch im Landkreis schon bald ändern, so Claudia Bauer. Das Schulamt werde sofort die Medien informieren, wenn ein Schulausfall nötig ist. dn