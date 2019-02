„Rettet die Bienen“: Die Argumente der Befürworter und der Kritiker

Peter Heller vom Bund Naturschutz, Adrian Heim von der ÖDP und ihre Mitstreiter vom Aktionsbündnis für mehr Artenschutz wollen die Wahlberechtigten dazu bringen, für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ zu unterschreiben. Die Dachauer Bauern machen mobil gegen das Volksbegehren.

Dachau – Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das sich Peter Heller vom Bund Naturschutz, Adrian Heim von der ÖDP und ihre Mitstreiter vom Aktionsbündnis für mehr Artenschutz setzen: In 14 Tagen möchten sie mindestens 10 500 Wahlberechtigte aus dem Landkreis dazu bringen, für das Volksbegehren zu unterschreiben. Bayernweit brauchen wir eine Zustimmung von zehn Prozent der Wahlberechtigten“, erklärt Peter Heller. „Das wollen wir auch hier schaffen.“ Ist die Quote erreicht, entscheidet der Landtag, ob die Forderungen umgesetzt werden oder ob es einen Volksentscheid gibt.

Der Slogan der Initiatoren: „Rettet die Bienen“. „In 30 Jahren sind mehr als 75 Prozent der Biomasse an Insekten verschwunden“, sagt Peter Heller. „Das geht einher damit, dass in der Landwirtschaft immer mehr chemische Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel genutzt werden.“ Das Volksbegehren fordert, dass weniger Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Außerdem sollen bis 2025 bayernweit 20 Prozent und bis 2030 mindestens 30 Prozent der Flächen ökologisch bewirtschaftet werden – derzeit sind es rund zehn Prozent. Zudem soll es mehr Blühstreifen geben, und zehn Prozent der Naturflächen sollen in Blühwiesen umgewandelt werden. „Das ist wichtig, damit die Insekten ausreichend Nahrung finden“, so Adrian Heim.

Auch im Landkreis Dachau mangele es noch: „In der Stadt Dachau wird zwar schon einiges getan, und es gibt auch einzelne Bauern, die Blühstreifen anlegen“, sagt Heim. „Aber das reicht nicht.“ Ein in Monokultur bewirtschaftetet Maisacker habe für die Artenvielfalt keinen großen Nutzen.

Ein weiteres Thema, das dem Aktionsbündnis Sorgen macht, ist die Zerschneidung der Landschaft. „Wir müssen die Vernetzung wieder herstellen“, erklärt Adrian Heim. „Durch abgeschnittene Biotope können keine Wanderbewegungen der Insekten stattfinden.“ Eine Lösung dafür wären bei Äckern verpflichtende Gewässerschutzstreifen, mehr Hecken in den Feldern und zusätzliche Alleen. „Der Landkreis könnte zum Beispiel neben jedem Radweg, den er baut, eine Allee pflanzen“, schlägt Heim vor.

Eine weitere Trennung durch neue Straßen müsse man dagegen kritisch sehen. „Auch der Streit um ein Landschaftsschutzgebiet zwischen Dachau und Karlsfeld ist ein klassisches Vernetzungsthema“, so Peter Heller.

Er betont, auch die Sorgen der Landwirte ernst zu nehmen. „Es ist klar, dass die Bauern Unterstützung brauchen“, sagt er. „Aber nur mit Freiwilligkeit geht es nicht, da ist der ökonomische Druck zu hoch.“ Er ist überzeugt, dass langfristig alle profitieren werden: „Es würden mehr regionale Bio-Produkte Absatz finden. Wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft erhalten.“ Das Aktionsbündnis ist zuversichtlich, die Unterschriften zusammen zu bekommen: „Ich denke, wir haben die Chance, dass es das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten wird“, sagt Adrian Heim.

So läuft das Volksbegehren:

Alle Wahlberechtigten können bis Mittwoch, 13. Februar, in den Verwaltungen ihrer Heimatgemeinden für das Volksbegehren unterschreiben (mit Personalausweis). Die Rathäuser haben mindestens einmal bis 20 Uhr und einmal am Wochenende geöffnet. Alle Öffnungszeiten unter www.oedp-dachau.de. Wer bereits den Zulassungsantrag unterschrieben hat, muss sich nochmals eintragen.

+ Gegen das Volksbegehren: der Bauernverband. © cla

Die Dachauer Bauern machen mobil gegen das Volksbegehren für mehr Artenschutz: „Es zerstört die kleinteilige und vielfältige Landwirtschaft“, prophezeit Kreisbäuerin Emmi Westermeier. „Die Folgen sind unabsehbar.“ Laut dem Bauernverband gibt es derzeit knapp 1000 bäuerliche Betriebe im Landkreis. „Viele davon wären in ihrer Existenz bedroht, wenn die Forderungen Realität werden“, sagt Kreisobmann Anton Kreitmair. Bereits jetzt würden viele Landwirte auf freiwilliger Basis Blühstreifen oder andere Landschaftsschutzmaßnahmen umsetzen. „Von Pfaffenhofen bis Petershausen haben wir zum Beispiel wunderbare Glonnlandschaften mit vielen Wiesen“, so Kreitmair. Außerdem gäbe es auf den Feldern „so viele Zwischenfrüchte wie noch nie“. Die Bauern befürchten jedoch, dass Zuschüsse für den Mehraufwand wegfallen, sollten derartige Maßnahmen Pflicht werden. „Für alles, was Gesetz ist, gibt es keine Ausgleichszahlungen“, erklärt Westermeier. „Doch darauf sind viele kleinere Betriebe angewiesen.“ Auch die Einführung einer verpflichtenden Bio-Quote für die Ackerflächen lehnt sie ab. „Das grenzt an Enteignung.“ Bayernweit werden rund zehn Prozent der bäuerlichen Flächen für biologische Landwirtschaft genutzt, im Landkreis sind es laut Kreitmair etwas mehr. „Von Eisenhofen bis Stumpfenbach werden zum Beispiel zwei Drittel der Flächen biologisch bewirtschaftet“, erklärt er. Simon Wallner aus Goppertshofen ist einer der Bio-Landwirte. Doch auch er kritisiert das Volksbegehren. „Der Bio-Markt ist voll“, beklagt er. „Leider sind die Leute nicht bereit, mehr Geld für regionale Bio-Produkte auszugeben. Das ist die bittere Realität.“ Er befürchtet deshalb, künftig auf seinen Waren sitzen zu bleiben oder einen deutlich niedrigeren Preis dafür zu bekommen. Die Bauern fühlen sich bei dem Volksbegehren zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Wir sind zum Dialog bereit, aber es muss sich die gesamte Bevölkerung ändern“, sagt Kreitmair. Der Slogan „Rettet die Bienen“ sei reiner Populismus, findet er. „Es gibt so viel Honig wie schon seit Jahren nicht mehr.“ Außerdem seien die Gründe für ein Insektensterben vielfältig. „Schon immer sind Insektenarten verschwunden und neue hinzugekommen“, sagt Kreisbäuerin Westermeier. Der Klimawandel, der Flächenfraß, die Zersiedelung der Landschaft durch Straßen, die dauerhafte Lichtverschmutzung und die vielen privaten Steingärten würden ebenfalls einen großen Teil zu den Problemen beitragen. „Früher gab es in jedem Dorf viele Misthaufen“, so Westermeier. „Das waren Brutstätten für Insekten. Heute hat fast niemand mehr einen Komposthaufen im Garten.“ Der Bauernverband verteidigt auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln: „Die Risiken für die Umwelt sind gering“, sagt Josef Riedlberger aus Xyger, der als Ausbilder tätig ist. Es sei nötig, bestimmte Schädlinge chemisch zu bekämpfen. „Ansonsten könnten wir zum Beispiel keinen Raps anbauen“, sagt er. „Damit würden wir eine wertvolle Speiseölquelle verlieren und müssten Öl importieren.“ Um Gerechtigkeit zu schaffen, sei eine „europäische Lösung“ denkbar, so Obmann Kreitmair. „Man muss die Situation ganzheitlich sehen“, sagt er. „Es müssen alle Verantwortung übernehmen, nicht nur die Bauern.“