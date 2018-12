„Darauf freuen wir uns im neuen Jahr!“

Dachauer Persönlichkeiten über ihre Wünsche und Hoffnungen für 2019

von Anna Schwarz

Neues Jahr, neues Glück: Der Countdown bis 2019 läuft – und jeder verbindet Hoffnungen damit. Was wünschen sich Persönlichkeiten aus dem Landkreis vom neuen Jahr?

Oberbürgermeister

Im November haben sich Florian Hartmann und seine Freundin Julia Märkl verlobt. Deshalb „könnte es schon sein, dass ich nächstes Jahr heirate“, so der OB. Beruflich hat er 2019 eine Reihe von Projekten im Kopf, auf die er sich freue: Der Hort in Dachau-Ost wird eröffnet, die Grundschule in Augstenfeld ab den Pfingstferien erweitert und die Künstlervereinigung Dachau feiert 100-Jähriges: „Dazu werden einige Kunstobjekte im öffentlichen Raum ausgestellt.“

Landrat

Vorsätze für das neue Jahr hat auch Stefan Löwl: „Ich will mehr auf meine Gesundheit achten“ – die komme als Landrat oft zu kurz. Mit seinem Sohn will er sich daher öfter zum Laufen oder Radfahren verabreden. Seine dienstlichen Highlights im Jahr 2019: „Das wird sicher die Israel-Reise im Januar mit einem Teil des Kreistags.“ Denn an der Tel-Aviv-University wird die Ausstellung über die beiden Kinderzentren im Kloster Indersdorf eröffnet. Löwls zweiter Höhepunkt: Katharina Sieverdings Fotoausstellung im Sommer im Dachauer Schloss.

Brauchtumsforscher

Das Thema Hochzeit schwirrt auch im Kopf von Brauchtumsforscher und Volksfestreferent Robert Gasteiger: „Entweder dieses oder nächstes Jahr“ will er seine Freundin heiraten – natürlich während der Volksfestzeit! Insgesamt will es Gasteiger 2019 ruhiger angehen lassen: „Ich bin froh, wenn alles so bleibt und das Wetter auf dem Volksfest ned zu kalt und ned zu warm wird.“ Ein Highlight für den Brauchtumsforscher gibt es im kommenden Juli: Seine Ausstellung aus dem Indersdorfer Chorherren-Museum „Statussymbol Trachtenschmuck“ wird in Prien am Chiemsee gezeigt.

BBV-Kreisobmann

Auch der Kreisobmann des Bauernverbandes, Anton Kreitmair, will nächstes Jahr ein wenig durchschnaufen: „Ich freu mich auf die Arbeit im Verband, weil die Arbeit im Landtag jetzt wegfällt.“ Dem Maximilianeum hatte er im Oktober Adé gesagt. Jetzt freue er sich im Januar auf den Ball der Landwirtschaft in Ried und wünsche sich für die Zukunft der Bauern, „dass die Landwirtschaft mehr wertgeschätzt wird von der Gesellschaft“. Zum nächsten Kreisbauerntag soll Umweltminister Thorsten Glauber kommen.

THW-Vorsitzender

Neue Wege geht auch das THW Dachau, sagt Vorsitzender Sven Langer. Einerseits startet das Technische Hilfswerk mit dem neuen Ortsbeauftragten Christian Weber ins neue Jahr – deshalb ist im Februar eine Klausur geplant: „Da sperren wir uns dann zwei Tage ein und reden im Detail, welche Neuerungen wir angehen wollen – wie das Thema Digitalisierung.“

Ober-Künstler

Die Künstlervereinigung Dachau (KVD) feiert 2019 ihr 100-jähriges Bestehen. „Da tut sich natürlich einiges“, sagt KVD-Vorsitzender Johannes Karl. Zum Beispiel wird die neue KVD-Website zum 1. Januar online gehen. Und: „Wir werden das Jubiläum natürlich auch mit einem Fest feiern. Besonders freue ich mich aber auf unser großes Ausstellungsprojekt im Sommer mit dem Titel ,Raus‘.“ Die Künstlervereinigung wird dabei Kunstwerke im gesamten Dachauer Innenstadtbereich zeigen. „Das wird sicher eine tolle Aktion für Dachau“, ist sich Karl sicher. Nach seinen Vorsätzen fürs Jubiläumsjahr gefragt, meint Karl: „Qualitativ hochwertige, zeitgenössische Kunst in Dachau voranzubringen!“

Polizei-Chef

Michael Graf, stellvertretender Chef der PI Dachau, freut sich „auf den wiederholt in Aussicht gestellten Personalzuwachs bei der Polizei im wachsenden Landkreis Dachau und die voranschreitenden Planungen zum Neubau der Polizeiinspektion auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei“. Außerdem hofft er auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Behörden und Nachbarinspektionen, die wegen der angespannten Personalsituation „ebenfalls unter einer hohen Arbeitsbelastung leiden“.

Bezirksheimatpfleger

Bezirksheimatpfleger Dr. Norbert Göttler fiebert auf zwei Ausstellungen hin, die er im nächsten Frühjahr begleitet: „Beide Ausstellungsthemen haben auch dem modernen Menschen viel zu sagen, ich wünsche mir deshalb viele Besucher!“ Ausstellung eins über die skurrile Druckgrafik des Adolf Schinnerer eröffnet am 31. März in der KVD-Galerie; die Ausstellung über das „Faust-Motiv in Oberbayern“, beginnt ab 7. April in der Fachberatung Heimatpflege im Kloster Benediktbeuern.