BMW-Fahrer prallt gegen Hausmauer

Die ersten Schneeunfälle im Landkreis Dachau

Landkreis - Drei leicht Verletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden. Das ist die Bilanz der ersten beiden Schneeunfälle im Landkreis Dachau. In Vierkirchen kam ein BMW-Fahrer von der Straße ab und prallte gegen eine Hausmauer, an der Indersdorfer Gabel rutschte ein VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Jeep.

Am Montagabend war ein 48-jähriger Münchner mit seinem VW auf der Staatsstraße aus Richtung Niederroth unterwegs. An der Einmündung zur Indersdorfer Gabel rutschte er nach Angaben der Polizei vermutlich infolge der Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einer 59-jährigen Jeep-Fahrerin aus Markt Indersdorf zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Am VW entstand ein Sachschaden von 4000 Euro und am Jeep von 3000 Euro.

Dienstag gegen Mitternacht fuhr ein 20-jähriger Vierkirchner mit seinem BMW auf der Kreisstraße in Vierkirchen. Vermutlich aufgrund Schneeglätte kam er nach links von der Fahrbahn ab prallte gegen eine Hausmauer, wie die Polizei mitteilte. Er wurde dabei leicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Schaden von 2500 Euro und am Pkw von 3500 Euro.

dn