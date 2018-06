Der Eschenhof ist in Gefahr

In schweren Turbulenzen: Der Eschenhof in Eschenried hat zwei Besitzer, die sich heute vor dem Landgericht treffen.

Bürgermedaillen-Träger Gottfried Lembert kämpft vor Gericht um seinen Pferdehof

von Stefanie Zipfer schließen

Für Pferdefreunde in der ganzen Region ist Gottfried Lemberts Eschenhof zweite Heimat, Kindheitserinnerung und perfekter Ort für Reitsport. Doch der 79-Jährige muss um seine Existenz fürchten. Ein Augsburger Geschäftsmann will über einen dubiosen Deal mit Lemberts verstorbener Ehefrau an das Vermögen des Dachauers.

Landkreis – Jan Wunschel, erfahrener Anwalt in einer renommierten Münchner Anwaltskanzlei, wählt entgegen den sonstigen Gepflogenheiten seines Berufsstands deftige Worte: „Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wie ich sie in meiner 28-jährigen Laufbahn noch nicht erlebt habe!“ Dass diese Ungerechtigkeit nicht nur höchst unmoralisch, sondern auch ungesetzlich ist, dafür kämpft Jan Wunschel am Dienstag vor dem Landgericht München II. Für Wunschels Mandanten, den Eschenrieder Pferdehofbesitzer Gottfried Lembert, geht es dabei um mehr als nur ein Urteil: Es geht um die Zukunft seines Eschenhofs – und damit um seine Existenz.

Die Geschichte, wie sie Anwalt Wunschel darstellt, nahm vor mehr als zehn Jahren ihren Ausgang. Die Ehe der Lemberts war zerrüttet, die Ehefrau Alkoholikerin und als Folge davon schwer an Diabetes erkrankt.

2007 dann erreichte der Rosenkrieg im Hause Lembert eine neue Eskalationsstufe: Die Steuerberaterin – über deren Motive man laut Wunschel nur mutmaßen könne – stellte den Kontakt zwischen dem vermögenden Augsburger Geschäftsmann und Immobilienbesitzer Peter S. sowie Gottfried Lemberts Ehefrau her.

Wunschel zufolge habe es zu dem Zeitpunkt bereits Interessenten an der wertvollen Immobilie in Eschenried gegeben, Angebote von 500 000 bis 600 000 Euro standen demnach im Raum. Doch die Ehefrau verkaufte – unter Vermittlung der Steuerberaterin, hinter dem Rücken ihres Ehemanns und gegen den expliziten Rat ihrer Anwältin – ihre Hälfte des Pferdehofs für 25 000 Euro an S. Zudem sicherte der neue Besitzer zu, die Hälfte der mit Darlehen besicherten Grundschulden in Höhe von 50 000 Euro zu übernehmen. In Summe, so rechnet Wunschel vor, habe S. damit 50 000 Euro in das Geschäft eingebracht – was „wirtschaftlich bei weit unter 100 Prozent des wahren Wertes des Miteigentumanteils liegt“. Selbst wenn man den damaligen Wert des Hofes auf nur 400 000 Euro beziffere, wäre der Kaufpreis laut Wunschel „noch ein Vielfaches unter dem wahren Wert gelegen“.

Der Ehemann schäumte angesichts des Verkaufs. Doch, so Anwalt Wunschel, am Anfang habe der neue Mitbesitzer den Betrieb des Hofs nicht gestört. Die Ehefrau fiel kurz darauf ins Wachkoma, bis sie 2015 schließlich verstarb.

Dass die Sache nun justiziabel wird, liegt daran, dass der Augsburger Geschäftsmann scheinbar den Wert seines Eschenrieder Besitzes abschöpfen will. Jedenfalls verklagte er Gottfried Lembert auf Zahlung von mehr als 60 000 Euro Nutzungsentschädigung. Und daher, so Anwalt Wunschel, „müssen wir jetzt einfach zum Gegenschlag ausholen“!

Wunschel klagt nun im Namen Lemberts auf eine Berichtigung des Grundbucheintrags. Die Argumentation: Lemberts Ehefrau war eindeutig nicht geschäftsfähig und in ihrem Urteilsvermögen eingeschränkt. Zudem sei das Geschäft sittenwidrig gewesen und falle damit unter den Straftatbestand des Wuchers. Ganz abgesehen davon, so der Anwalt, hätte S. „den angegriffenen geistigen Zustand von Frau Lembert erkennen müssen, da sie ihm den Anteil am Hof nach seinen eigenen Angaben zunächst sogar verschenken wollte“!

Wunschel sieht sich daher gut gerüstet und hat beispielsweise ein auf den Krankenakten der Verstorbenen basierendes Gutachten über den Geisteszustand der Ehefrau anfertigen lassen.

Der Geschäftsmann S., dessen Firmengruppe in Bobingen residiert, mochte sich auf Anfrage der Dachauer Nachrichtennicht zu dem Fall äußern. Laut Anwalt Wunschel ist der Schwabe mit seinen Geschäften mittlerweile zum „Multi-Millionär“ geworden.

Der Gerichtstermin am Landgericht München II beginnt am Dienstag um 10.15 Uhr. Der Termin ist öffentlich.