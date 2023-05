Fruhner bleibt FU-Chefin

Der neu gewählte Vorstand der Kreis-Frauen-Union Dachau mit Ramona Fruhner (vorne, Zweite von links) und ihren Stellvertreterinnen Jeanette Huber, Brigitte van Dyck und Yvonne Rambold (von links). Foto: FU DAH © FU DAH

Landkreis – Mit 100 Prozent Zustimmung ist die amtierende Kreisvorsitzende der Dachauer Frauen-Union (FU), Ramona Fruhner, im Rahmen der jüngsten Jahresversammlung im Sportstüberl Vierkirchen in ihrem Amt bestätigt worden.

„Mit Kleinkind und Säugling so engagiert“, lobte Bezirkstagskandidatin Stephanie Burgmaier die wiedergewählte Vorsitzende, diese sei also „äußerst prädestiniert“ für das Amt. Als Stellvertreterinnen stehen der 33-jährigen Vierkirchnerin Fruhner fortan Brigitte van Dyck, Jeanette Huber und Yvonne Rambold zur Seite. Schatzmeisterin ist erneut Renate Enzensberger, den Schriftführerposten teilen sich ab sofort Dr. Christina Epple und Corinna Böller. Als Beisitzerinnen komplettieren Anita Brandmair, Ingrid Brünich, Lena Eberl, Johanna Mertl und Gisela Prillinger das Vorstandsteam der Kreis-FU.

„Die CSU ist eine Mitmachpartei und das haben wir einmal mehr mit dem Zukunftspapier 2040 erlebt, bei dem sich viele FU-Damen eingebracht haben“, erklärte Fruhner. Das Zukunftspapier beinhalte in verschiedensten Themenbereichen Verbesserungsansätze und konkrete Vorschläge für Land und Landkreis: „Das zeigt mir persönlich wieder, wofür wir uns engagieren und dass wir auch auf Kreisebene die Möglichkeit haben, uns einzubringen!“ Wichtig sei ihr dabei, „auch mit weiblicher Sichtweise an die Themen ranzugehen“, und zwar, so Fruhner, „nicht nur bei klassischen Frauen zugeschriebenen Themen wie Soziales oder Schule und Bildung, sondern eben auch bei Mobilität, Energiefragen oder Wohnen und Bauen“.

Dass die Frauen-Union „einen wertvollen Beitrag in der CSU“ leiste, erkannte auch Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath an. Für das großartige Engagement, die Leidenschaft, die in stundenlanger Arbeit geopferte Zeit sowie den „anderen Blick“ auf die Themen bedankte er sich daher „herzlich“. Das ehrenamtliche Wirken im politischen Raum werde oftmals nicht genug wertgeschätzt. dn