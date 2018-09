Digitale Nachwuchssuche

Gemeinsame Aktion der Jugendfeuerwehren im Landkreis

Die bayerischen Feuerwehren suchen Nachwuchs. Heute beginnt eine entsprechende Kampagne, die unter dem Motto „#findedeinfeuer“ steht. Laut Kreisbrandinspektion Dachau sollen Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren vor allem digital angesprochen werden. Auf Facebook oder Youtube gibt es außergewöhnliches Informationsmaterial.

Landkreis –Der Landesfeuerwehrverband Bayern hat seine am heutigen Samstag beginnende Kampagne zur Gewinnung aktiver Nachwuchsmitglieder unter ein Motto gestellt, das schon bei den Steinzeitmenschen hoch im Kurs war: „findedeinfeuer“. Am heutigen Samstag startet die Aktion auch im Landkreis Dachau.

Aber es gibt gewaltige Unterschiede zwischen damals und heute. Während es für den frühen Homo sapiens existentiell war, das Feuer nicht ausgehen zu lassen, wird schon den Mitgliedern einer Jugendfeuerwehr umfassend beigebracht, wie sie ein Feuer auskriegen. Und: Während der Homo sapiens ungefähr bis zur Mittelsteinzeit seinem Höhlenmitbewohner mit Gebärden und Imitationen klar machen musste, wie er das Feuer findet, erklärt die Kreisbrandinspektion Dachau der Jugend von heute vor allem digital, wie sie ihren Weg zur Feuerwehr finden kann. Digital deshalb, „da die Zielgruppe der 12- bis 18-Jährigen so am besten erreicht werden kann“, sagt Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser.

Derzeit gibt es etwa 270 Buben und Mädchen in den Jugendfeuerwehren des Landkreises. Es waren einmal um die 500 – „und da wollen wir wieder hin“, so Reimoser. Die Fluktuation ist größer geworden. Früher seien die Jugendlichen länger dabeigeblieben. „heute sind sie schnell mal weg zum Studium oder wegen der Arbeit“, so der Kreisbrandinspektor. „Durch den Einsatz schneller Medien, starker Bilder und einfacher Botschaften können auch die Jugendlichen erreicht werden, die sich zum Beispiel aufgrund eines Migrationshintergrunds mit textlichen Informationen schwerer tun.“

Zentraler Anlaufpunkt für die Kampagne bleibt auch in diesem Jahr die Website www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de. Es wurden nunmehr auch „findedeinfeuer“-Accounts auf Facebook, Instagram und Youtube angelegt. Zudem zeigen die Youtube-Clips „Mach‘s Feuerwehrstyle“ in kurzen, schnellen Sequenzen, wie der eigene Alltag durch die Mitgliedschaft bei der Jugendfeuerwehr mehr Spaß machen kann.

Im Rahmen der bayernweiten Aktionswoche stellen die Feuerwehren im Landkreis Dachau ihr Können zur Schau. Am Samstag, 22. September, ab 13 Uhr findet in Vierkirchen ein Aktionstag statt. Etwa 70 Jugendliche aus den Feuerwehren des Landkreises legen dort die Jugendleistungsprüfung ab.