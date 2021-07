Viele Defibrillatoren sind frei zugänglich – BRK-Experte Karlstetter: Es kann nichts passieren

Das Herz, ein Mensch bricht zusammen. Zum Glück ist ein Defibrillator greifbar. Doch wie anwenden? Ein BRK-Experte betont: keine Angst vor dem Defi!

Landkreis – Ein Defibrillator wird oft zum Lebensretter. Im Falle eines Herzanfalls gibt der „Defi“, wie er umgangssprachlich genannt wird, elektrische Schläge an das Herz ab, um den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen. Auf der Internetseite der Gesundheitsregion plus Landkreis Dachau sind alle Defibrillatoren mit Standort und zugänglicher Uhrzeit aufgelistet. Dazu gibt Michael Karlstetter, Ausbilder für Erste Hilfe beim BRK, Tipps zur Anwendung und klärt auf.

So ein Defibrillator (kurz AED) ist einfach zu bedienen, „die Fehlerquote beträgt gleich null“, sagt Michael Karlstetter. Das Gerät führt den Anwender durch Sprachausgabe und mithilfe farbiger Knöpfe präzise durch die Anwendung.

Doch was tun, wenn ein Mitmensch einen Herzanfall erleidet? „Ruhe bewahren, die zu rettende Person ansprechen und in Rückenlage bringen“, sagt Karlstetter. „Bei Ohnmacht sofort die 112 wählen, die Atmung überprüfen und bei vorhandener Atmung die stabile Seitenlage anwenden.“ Bei unzureichender oder fehlender Atmung gilt: Passanten ansprechen und zur Mithilfe auffordern. Karlstetter: „Teilen Sie sich auf, ein Helfer bedient den Defi, während der andere eine Herzdruckmassage ausführt.“

Die Defibrillatoren sind im ganzen Landkreis Dachau zu finden. An sogenannten „Public-Access-Points“ hängen Defis an den Wänden. „Lücken gibt es nur an manchen Bahnhöfen“, so Karlstetter. Dagegen habe fast jeder Sportverein, fast jedes Geschäft oder jede Bank einen Defibrillator. Auch viele kleinere Firmen mit durchschnittlich 15 Mitarbeitern besitzen schon ein Gerät. „Der Landkreis ist also gut ausgestattet“, so Karlstetters Fazit.

Die Standorte sind alle auf der Internetseite der Gesundheitsregion plus Landkreis Dachau aufgeführt. Geschäftsführerin Annette Eichhorn-Wiegand erklärt: „Eine genaue Anzahl, wie viele Defibrillatoren es im Landkreis gibt, kann man nicht bestimmen, da manche in Firmen hängen, ohne dass sie in die Liste eingetragen sind. Auf unserer Seite sind rund 200 Geräte gelistet.“

Eichhorn-Wiegand ist noch nicht zufrieden mit der Anzahl an AEDs (Automatisierter Externer Defibrillator), die rund um die Uhr zugänglich sind: „Man könnte mehr AEDs außen an die Wände hängen, so könnten die Geräte auch unabhängig von Öffnungszeiten verwendet werden.“ Doch manche Firmen möchten ihre Defibrillatoren nicht an die Außenwände hängen. Grund dafür sei Vandalismus, berichtet Eichhorn-Wiegand. „Doch es gab nur einen Fall von Vandalismus an öffentlich nutzbaren AEDs, im gesamten Landkreis.“ Außerdem sind die Geräte durch eine Haube geschützt.

Die Internetseite der Gesundheitsregion plus Landkreis Dachau wird jährlich aktualisiert. Die Geschäftsführerin und ihr Team recherchieren, wo es im Landkreis neue Defibrillatoren gibt. Manchmal melden die Vereine, Firmen oder Gemeinden sich auch selbst.

Doch wie erkennt man, ob man einen Defibrillator verwenden sollte? „Wenn eine Person aufgrund von Herzproblemen umkippt, ist es wichtig, immer einen Defi zu verwenden“, erklärt Michael Karlstetter, „Denn ein Defibrillator löst nur aus, wenn er ein Kammerflimmern feststellt. Ein Defibrillator würde niemals ohne Grund auslösen. Falls man den Defi fälschlicherweise benutzt, kann also nichts passieren.“

Lukas Bielan