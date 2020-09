Schulbeginn für die Abc-Schützen im Landkreis Dachau

Ein Überblick

Wegen der Corona-Pandemie war der erste Schultag für die Abc-Schützen im Landkreis Dachau etwas anders als gewohnt. Wir zeigen wie er verlaufen ist.

Landkreis - Am vergangenen Dienstag durften die Erstklässler aus dem Landkreis Dachau zum ersten Mal in die Schule gehen. An allen Schulen verlief der erste Schultag wegen der Corona-Pandemie etwas anders als gewohnt. Pandemie. Die Abc-Schützen freuten sich trotzdem auf ihren großen Tag. Wir zeigen wie der erste Schultag an einem Teil der Grundschulen im Landkreis verlaufen ist.

Grundschule Hebertshausen

Die Einschulung der ersten Klassen an der Grund- und Mittelschule Hebertshausen war dieses Jahr alles andere als gewöhnlich. Der neue Schulleiter Christian Deusel hieß die Abc-Schützen, die nur mit ihren Eltern kommen durften, in zwei einzelnen Gruppen willkommen.

Zuerst waren die 22 Erstklässler der 1 a an der Reihe. Eine Stunde später dann die 22 Erstklässler der 1 b. „Ich bin auch einmal als kleiner Junge in die erste Klasse gegangen. Jetzt gehe ich, wie ihr seht, immer noch zur Schule“, sagte Deusel zu den neuen Schülern. „Ich hoffe, euch gefällt es in der Schule und wir kommen alle gut miteinander aus. Ihr werdet neue Freunde und Freundinnen finden und viele neue Dinge erfahren.“ An die Eltern gewandt meinte der Rektor, dass er für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehe: „Meine Türe ist jederzeit offen!“

+ Begrüßten die ersten Klassen: Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl, die Vorsitzende des Fördervereins Elke Fiedel und Rektor Christian Deusel (v.l.) © Klaus Rabl

Auch Bürgermeister Richard Reischl war gekommen und überreichte dem Rektor für seinen neuen Job einen Regenschirm, ein Metermaß und eine Flasche Schnaps. „Der Regenschirm ist dafür da, dass Sie nicht nass werden, wenn es einmal nass hergeht. Das Metermaß soll Sie immer an ein gewisses Augenmaß bei all ihren Entscheidungen erinnern, auch wenn sie mitunter schwierig sind, und der Inhalt der Flasche Schnaps ist dafür, wenn es einmal ganz schlimm wird. Ein kleines Gläschen hinter verschlossenen Türen beruhigt die Nerven und es geht dann leichter weiter“, sagte er und lachte.

Wie jedes Jahr ist auch die Vorsitzende des Fördervereins Grund- und Mittelschule, Elke Fiedel, zur Einschulung gekommen. Sie hatte für die Erstklässler ein besonderes Armband mitgebracht. „Das Armband leuchtet in der Dunkelheit und soll die Abc-Schützen gerade in der jetzt kommenden dunkleren Jahreszeit auf dem Schulweg für die Autofahrer besser kenntlich machen.

Nach der offiziellen Begrüßungsfeier durften die Erstklässler mit ihren Klassenlehrerinnen Ursula Sollfrank und Ursula Burghart-Reinwald in ihre Klassenräume.

khr

Grund- und Mittelschule Bergkirchen

Es ist schade, dass wir den Tag nicht so festlich gestalten können wie sonst. In diesem Schuljahr muss der Einschulungstag leider etwas nüchterner organisiert werden“, bedauert Roland Grüttner, Rektor der Grund- und Mittelschule Bergkirchen.

So wurden die drei ersten Klassen in einstündigem Abstand nacheinander in der Aula willkommen geheißen, begleitet von höchstens je zwei Angehörigen. „Wir halten es für angebracht, diese vergleichsweise geringen Einschränkungen für das größere Gut der allgemeinen Gesundheit in Kauf zu nehmen“, so Grüttner. Das heißt: unter Beachtung der Vorgaben zum Abstand, Maskentragen, Händewaschen und Lüften.

Außer vom Schulleiter wurden die Kinder von Bürgermeister Robert Axtner im Namen der Gemeinde Bergkirchen, dem Schulträger, begrüßt, und Pfarrer Albert Hack erteilte den kirchlichen Segen „mit Grüßen von meinem Chef“, wie er sagte. Anschließend führten die Lehrerinnen Gabriele Gruber, Caroline Hansen und Maren Hartmann die Erstklässler für 45 Minuten in ihre Klassenräume.

+ Bei der Begrüßung der Kinder: Pfarrer Albert Hack und Rektor Roland Grüttner. © Ingrid Koch

Rektor Grüttner ist sehr zufrieden mit dem gelungenen Start ins neue Schuljahr. Auf Nachfrag nach ausreichend Lehrkräften im Kollegium sagt er: „Leider hat der ganze Landkreis nicht genug Lehrkräfte für die Mittelschulen. Dafür gab es ein gewisses Polster für die Grundschulen; überzählige Stunden können dann für die Mittelschule eingesetzt werden.“

Zum aktuellen Stand der Digitalisierung der Schule berichtete er: „Der Glasfaseranschluss ist jetzt eingerichtet.“ Zu den Beschaffungen mit Mitteln aus dem „DigitalPakt Bayern“ zur Digitalisierung der Grund- und Mittelschule Bergkirchen sagte Grüttner: „Laut Herrn Ketterl, dem Geschäftsstellenleiter im Rathaus, wurde alles in die Wege geleitet, aber noch nicht von den zuständigen übergemeindlichen Stellen beantwortet.“

Dazu erklärte Bürgermeister Robert Axtner auf Nachfrage: „Das Geld ist noch nicht da.“ Möglichst mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 hätten die Beschaffungen erfolgt sein sollen. Die Verwaltung war vom Gemeinderat ermächtigt worden, bis zu einer Größenordnung von 80 000 Euro beispielsweise Laptops für die Klassenzimmer zu erwerben.

Roland Grüttners Resümee: „Abgesehen von der Unterversorgung in Bezug auf die Mittelschullehrkräfte, haben wir alles, was wir brauchen.“ Doch: „Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter den Umkleideräumen der Turnhalle.“ Damit meinte er die Schulturnhalle, deren aufwendige Sanierung sich aufgrund eines Wasserschadens hinzieht.

ink

Grundschule Jetzendorf

An der Grundschule Jetzendorf sind 24 Buben und Mädchen am vergangenen Dienstag in den Schulalltag gestartet.

Während bei den Kindern, die in zwei Klassen – die 1a und die Kombi-Klasse – unterrichtet werden, die Freude über den Schulstart groß ist, sahen die Eltern diesem Start im Corona-Jahr mit gemischten Gefühlen entgegen.

„Die Eltern haben wohl mehr Stress als die Kinder“, sagte Christian Eichner. Er begleitete mit seiner Frau seine Tochter Hannah in den Schulhof, wo all die Abc-Schützen mit Flöten- und Gitarrenmusik empfangen wurden. Eichner meinte zum Schulgang in Maske weiter: „Die Kleinen kennen’s nicht anders, für die wird es bald ganz normal sein.“

Ein gutes Gefühl, dass es im Corona-Jahr keine größeren Probleme mit der Schule und dem Unterricht gibt, hatte Maria Günther, die ihre Tochter Leonie begleitete.

„Man muss das Beste draus machen, wir glauben, dass die Kinder die Belastung gut wegstecken“, meinten Markus und Marion König, die ihrer Sohn Maximilian am ersten Schultag begleiteten.

Dass sie mindestens genau so aufgeregt ist wie die 24 Erstklässer es sind, erklärte die neue Schulleiterin, Ulrike Schmucker. Sie wird künftig auch die Klasse 1a unterrichten, während sich Lehrerin Adelgunde von Schenckendorff wie schon im vergangenen Schuljahr wieder der Kombi-Klasse annimmt.

Insgesamt sind es heuer etwas über 100 Schüler, die in Jetzendorf zur Schule gehen.

ost

Grundschule Altomünster

Viel Aufregung herrschte den ganzen Vormittag lang in der Aula der Altomünsterer Grund- und Mittelschule. Am ersten Schultag begrüßte Rektorin Ute Weiß heuer situationsbedingt die Erstklässler mit ihren Eltern nacheinander in drei Gruppen.

+ Was Süßes zum Start: Eine kleine Schultüte mit Süßigkeiten für die Kinder übergibt Rektorin Ute Weiß hier an Lehrerin Gülay Chouch von der 1c. © Gisela Huber

„Der erste Schultag und die erste Klasse sollen das Schönste überhaupt sein und zu Euren besten Erinnerungen gehören“, wünschte die Rektorin den Kindern, welche stolz und ein wenig ängstlich an den Treppen in der Eingangshalle Platz genommen hatten.

„Ihr seid sicher aufgeregt, aber Eure Eltern wohl noch ein bisschen mehr“, sagte Bürgermeister Michael Reiter zur Begrüßung der Erstklässler. Er versprach ihnen, dass sie alle hier in der Schule gut aufgehoben sind und sicherlich ihre Freunde fürs Leben finden. „Aber vielleicht kommt ihr auch einmal hierher zurück, als Eltern, Lehrer oder gar als Bürgermeister“, meinte er schmunzelnd.

gh