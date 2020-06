THW und Feuerwehren nach starken Regenfällen im Einsatz

Hannibal pumpte die vollen Kanäle ab

Die starken Regenfälle und das Unwetter am Mittwochabend haben zu vereinzelten Überschwemmungen im Landkreis geführt. THW und Feuerwehren waren im Einsatz, in einem Fall fast die ganze Nacht.

Dachau –Die starken Regenfälle und das Unwetter am Mittwochabend haben zu vereinzelten Überschwemmungen im Landkreis geführt. In Dachau stürzte zudem ein Ast auf ein Auto, den die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer Motorsäge beseitigten. Die Hochwasserlage im Landkreis sei allerdings „entspannt“, sagte Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser.

Ein Abwasserkanal bei Lauterbach konnte am Mittwochabend die Mengen an Wasser nicht mehr bewältigen und ging über, so dass Wasser in ein Wohnhaus lief. Das teilte das THW Dachau mit, das mit seinen Wasserpumpen gemeinsam mit den Feuerwehren Lauterbach und Eisolzried im Einsatz war. Mit der Hannibal-Pumpe wurde der Kanal entlastet. Damit können bis zu 15 000 Liter pro Minute gepumpt werden.

Nur wenig später kam es laut THW bei Palsweis zu weiteren Überschwemmungen in Kellern, nachdem ein Entwässerungsgraben übergelaufen war. Nach Abstimmung mit der Einsatzleitung der Feuerwehr Eisolzried wurde entschieden, dort die elektrische Tauchpumpe des THW Dachau (12 000 Liter/min) einzusetzen. An beiden Einsatzstellen konnten die Wasserstände über die Stunden so weit gesenkt werden, dass keine weitere Gefahr für die Wohnhäuser bestand.

Letztendlich konnten die Helfer gegen 5 Uhr am Donnerstagmorgen die Heimfahrt antreten und sich auf ein paar wenige Stunden Schlaf freuen, ehe es wieder in ihre „normale“ Arbeit ging.

