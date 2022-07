Millionenspritze für Busunternehmen

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Wenn Busunternehmen in die Insolvenz gehen, hat der Landkreis Dachau ein Problem. © Photographer: Andrea Jaksch

Die seit Februar rasant steigenden Treibstoffpreise setzen den Busunternehmern im Landkreis massiv zu. Um die Schülerbeförderung zu sichern, hat der Kreistag nun sogar Sonderzahlungen an die gefährdete Branche genehmigt: 2,4 Millionen Euro im Jahr 2022.

Dachau – Gehören Spritpreise nicht zum unternehmerischen Risiko eines Busunternehmers? Könnte die Schieflage eines Busunternehmens nicht auch andere Gründe haben als die derzeit exorbitant hohen Spritpreise, zum Beispiel weil der Unternehmer schlecht gewirtschaftet hat? Und geht es nicht auch anderen Branchen schlecht im Moment?

Alle diese Fragen mussten die Verantwortlichen der Landkreisverwaltung sowie die Mitglieder des Kreistags am vergangenen Freitag mit ja beantworten. Und dennoch kamen sie am Ende zum Schluss, dass eine Sonderzahlung für den MVV-Regional- sowie den Schulbusverkehr „aus fachlicher Sicht im Grunde alternativlos“ ist. Bis zu 2,4 Millionen Euro stellte das Gremium daher zur Sicherung des ÖPNV allein für das Jahr 2022 zur Verfügung. Einstimmig.

Die Begründung: Der Ukraine-Krieg sei für kein Verkehrsunternehmen vorherzusehen gewesen. Und dass die Spritpreise in absehbarer Zeit sinken, sei unwahrscheinlich. Im Gegenteil: Wenn ab 1. September die ohnehin unwirksame Spritpreisbremse ausläuft, ist laut Landratsamts-Sachgebietsleiter Albert Herbst sogar mit einem weiteren Anstieg der Treibstoffkosten zu rechnen. Und sollte dies dazu führen, dass Busunternehmen in die Insolvenz gingen, dann, so Herbst, „haben wir ein Riesen-Problem. Wir haben eine Schülerbeförderungspflicht für rund 5000 Schüler“!

Die sogenannten Sonderzahlungen, die er zur Unterstützung der Busunternehmer vorschlug, sollten daher außervertraglich, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, jederzeit widerruflich und zeitlich bis März 2023 befristet sein. 2,4 Millionen Euro seien „natürlich viel Geld“ und eine „rein freiwillige Leistung“. Aber, so Herbst: „Wir müssen finanziell eingreifen!“ Zumal staatliche Hilfen von Bund und Freistaat für die Verkehrsunternehmen in diesem Fall nicht zu erwarten seien. Das Geld werde laut Landrat Stefan Löwl „sogar eher weniger“.

Löwl sah in den Sonderzahlungen „keine schöne Sache“. Noch viel mehr Sorgen bereite ihm beim Thema Busverkehr allerdings etwas anderes: „Die Busfahrer. Da sieht’s noch viel schlimmer aus.“ Der Markt sei leer gefegt. Die Kombination aus explodierenden Spritpreisen und Fachkräftemangel habe beispielsweise im Landkreis Starnberg bereits für „massive Probleme“ gesorgt.

Kritik an den Sonderzahlungen kam lediglich von Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau). Bei aller Notwendigkeit seien zweieinhalb Millionen Euro einfach „eine riesige Summe“, die über die Kreisumlage von den Gemeinden finanziert werden müsse. „Wir können das nicht jedes Jahr machen“, warnte er. Wenn man bedenke, dass viele Kreisräte sogar noch einen Ausbau des Busverkehrs in Stadt und Landkreis fordern würden, werde ihm angst und bang: „Das sprengt uns irgendwann den Kreishaushalt!“

Wobei die Probleme der Schulbusunternehmen, deren Fahrzeuge mit Diesel fahren, noch klein sind im Vergleich zu dem, was der Stadt Dachau drohen könnte. Denn: Nach langer Diskussion und gegen den Willen des Oberbürgermeisters hatte eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Bündnis für Dachau vor zwei Jahren durchgesetzt, im Dezember 2020 einen Zehn-Minuten-Takt auf den städtischen Buslinien durchzusetzen (wir berichteten). Die dafür nötigen neuen Busse sollten, aus Umweltgründen, mit Erdgas betrieben werden. Schon damals war diese Lösung teuer. Im kommenden Jahr könnte sie noch teurer werden.

Wie Cornelia Scheyerl, Sprecherin der Stadtwerke Dachau erklärt, „fahren wir im Jahr 2022 noch auf der Basis der aktuellen Erdgaslieferverträge sowie der Vergütung der Treibhausgasminderungsquoten mit unserem Biomethan relativ günstig“. Dennoch beschäftigten sich die Stadtwerke „natürlich mit dem worst case“, den schlimmsten Fall, für den laut Scheyerl „als teilweise Alternative zu den Erdgasbussen noch die alten Dieselreservebusse zur Verfügung stehen“.

Die alte Busflotte, das betont sie, sei kein 100-prozentiger Ersatz: „Wir werden die Erdgasbusse nicht vollständig durch die Reserve-Dieselbusse ersetzen können. Wie groß die Lücke ist und wie sie geschlossen werden kann, eruieren wir gerade.“ Ob es so weit kommen wird wie in Garmisch-Partenkirchen, wo die Gemeindewerke derzeit wieder Dieselbusse bestellen, nachdem sie im vergangenen Jahrzehnt auf Erdgasbusse umgestellt hatten, lässt Scheyerl offen. „Ein Zukauf weiterer Dieselbusse ist aktuell nicht vorgesehen“, erklärt sie.

Grundsätzlich, betont Scheyerl, gelte im Moment noch die vom Bundeswirtschaftsministerium ausgerufene Warnstufe 2, wonach noch keine staatlichen Eingriffe in den Gasmarkt vorgesehen sind. Erst in der Notfallstufe schalte sich die Bundesnetzagentur als „Lastverteiler“ ein. Wie der öffentliche Nahverkehr im Fall einer Gas-Notlage als Teil der kritischen Infrastruktur eingestuft wird, ist, so Scheyerl, „derzeit nicht bekannt“.