Neue Wagen braucht das Dachauer Land

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Viel Geld muss der Landkreis in die Hand nehmen, um neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz anzuschaffen © IMAGO/Thomas Trutschel/photothek.de

Die Einsatzfahrzeuge im Katastrophenschutz sollen länger als bisher genutzt werden. Das ist eine Folge der angespannten Haushaltslage im Kreis. An Neuanschaffungen führt aber kein Weg vorbei.

Dachau – Die „Crème de la Crème“ des Katstrophenschutzes des Landkreises Dachau, wie sich Landrat Stefan Löwl ausdrückte, gab sich im Kreisausschuss ein Stelldichein, um ihr Konzept zur Fahrzeugbeschaffung respektive Ersatzbeschaffung vorzustellen.

Der Katastrophenschutz ist laut Löwl „alles, was über den örtlichen Einsatzfeldern und unterhalb eines Krieges liegt“. Und ein gutes Gefährt zum Schutz der Bevölkerung in entsprechenden Notlagen – das war in einer Präsentation zu erfahren – ist teuer. Sehr teuer. Das liegt auch daran, dass die Hersteller solcher Fahrzeuge „andere Listenpreise aufrufen, wenn ein Blaulicht oben drauf ist“, so Maximilian Reimoser.

Der Kreisbrandinspektor war einer aus der Crème. Die drei anderen: Kreisbrandrat Georg Reischl, der Leiter der Unterstützungsgruppen Örtlicher Einsatzleiter (UG-ÖEL), Martin Seidl, der Ortsbeauftragte des THW Dachau, Christian Weber, sowie Philipp Gregorzewski vom BRK.

Allen Vieren ist bewusst, dass die Haushaltslage des Kreises angespannt ist. Daher sieht das Konzept vor, die gesetzliche Bindefrist, also die Zeit, die vergehen muss, um ein neues Auto kaufen zu können, von 20 auf 25 Jahren bei großen sowie von zehn auf 15 Jahren bei kleinen Fahrzeugen zu erhöhen. „Und wenn aus unserer Sicht Fahrzeuge einwandfrei sind“, so Reimoser, „dann werden wir sie über die Zeit hinaus nutzen.“ Weiter flössen staatliche Fördermittel. Und dann gelte es noch etwas zu bedenken. Laut Reischl sind Lieferzeiten „zwischen zwei und drei Jahren und noch länger“ zu erwarten. Also gelte es, rechtzeitig zu handeln. Die laut Reischl „größeren Brocken“ sind:

Die vier Kommando-Pkw und -SUVs der Kreisbrandinspektion, Baujahre 2009 bis 2017, könnten/sollten in der Zeit von 2025 bis 2028 sukzessive ersetzt werden. Die Karossen kosten rund 50 000 Euro das Stück.

Der Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz aus dem Jahr 2006 könnte/sollte 2026 von einem Lkw abgelöst werden. Kosten: 300 000 Euro. Fördermittel: 110 000 Euro. Der alte Behälter soll für 30 000 Euro umgebaut und etwa zur Aufbewahrung von Ausrüstungsgegenständen weiterbenutzt werden.

Das Wechselladerfahrzeug aus dem Jahr 2006 könnte/sollte 2032 einem neuen Wagen weichen. Kosten 300 000 und Förderung 79 000 Euro.

Der VW-Kleintransporter der UG-ÖEL, die bei Katastropheneinsätzen Regie führt, aus dem Jahr 2001 mit Stromversorgungsanlage, Fernmelde- und Kommunikationseinrichtungen könnte/sollte 2028 adäquat ausgetauscht werden. Kosten: 450 000 Euro. Fördermittel: 146 000 Euro.

Statt des BRK-Arzttruppwagens von 1989 könnte/sollte 2025 ein neuer Gerätewagen über die Straßen rollen. Kosten: 300 000 Euro.

Schließlich bräuchte das BRK 2024 noch einen neuen Kommandowagen. Kosten: 65 000 Euro.

Ob die Fahrzeuge tatsächlich angeschafft werden, steht noch nicht fest. Das Konzept der vier Hilfsorganisationen ist lediglich eine Planungshilfe für die politischen Entscheidungsträger. Eines ist jedoch beruhigend: Das THW besitzt einen modernen Fuhrpark und braucht bis 2030 nichts. „Wir sind eine Bundesorganisation“, so Christian Weber, „unsere Haushaltsmittel sollten zum Großteil vom Bundesinnenministeriums kommen.“ Zudem werde man vom Landkreis Dachau „sehr stark unterstützt“.