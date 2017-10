Schon wieder zwei Einbrüche

Odelzhausen und Karlsfeld

Der Herbst ist da – und mit ihm die Einbrecher. Nachdem sie in der Nacht zum Mittwoch eine Apotheke in Odelzhausen heimgesucht hatten, teilte die Dachauer Polizei nun mit, dass in jener Nacht auch der Kindergarten in der Todtenrieder Straße sowie in Karlsfeld ein Hotel in der Münchner Straße Ziel der Langfinger geworden sind.

Im Kindergarten hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten einen kleinen Möbeltresor. In diesem befand sich Schmuck im Wert von 2000 Euro. Im Hotel hatten die Einbrecher Pech. Sie brachen die Bürotür auf, die sich dabei jedoch derart verkeilte, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Daraufhin flüchteten sie ohne Beute. Der Schaden, den sie hinterließen, beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise zu allen Taten nimmt die PI Dachau unter Telefon 0 81 31/56 10 entgegen.

dn