Schwerer Unfall wegen Übermüdung

Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienst auf der A8 in Einsatz

In der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht kam ein junges Paar aus dem Kreis Esslingen bei der Fahrt auf der A 8 von der Fahrbahn ab. Kurz vor dem Parkplatz Adelzhauser Berg in Richtung Stuttgart fuhr der VW-Golf nach rechts in die Böschung, überschlug sich und stieß dabei gegen ein Hinweisschild auf den Parkplatz.

Das Verkehrszeichen knickte auf das Dach des Pkw und drückte es ein, so dass beide Insassen – der 19-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin – Kopfverletzungen erlitten. Der Golf war deshalb schwer zu erkennen, wurde aber glücklicherweise von einem aufmerksamen Autofahrer entdeckt, der der Streife auch half, das Verkehrszeichen wegzuheben.

Der 19-jährige Fahrer war eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Er hatte eine stark blutende Platzwunde am Kopf erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Klinik geflogen. Auch die Beifahrerin wurde am Kopf verletzt und ins Klinikum Augsburg gebracht. Der VW-Golf wurde mit Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro mit einem Kran geborgen.

Die rechte Fahrspur der A 8 war Richtung Augsburg über eine Stunde gesperrt, für die Landung des Hubschraubers wurde für knapp eine halbe Stunde ganz gesperrt, wegen überschaubarem Verkehrsaufkommens entstand kein längerer Stau. Zur Bergung und Absicherung waren Feuerwehren aus Adelzhausen, Wiedenzhausen, Odelzhausen und Sulzemoos eingesetzt.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung bestehen gegenwärtig nicht, die Verkehrspolizei hält Übermüdung für die Unfallursache. Angaben zum Unfallhergang erbittet die Verkehrspolizei in Fürstenfeldbruck unter Telefon 089/891180. dn