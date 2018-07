39 Unfälle an einem Wochenende

Drei Schwer- und 14 Leichtverletzte im Landkreis Dachau

39 Verkehrsunfälle musste die Polizei Dachau am Wochenende insgesamt im Landkreis aufnehmen. Bei zwölf Unfällen mit Personenschaden wurden drei Personen schwer verletzt, darunter ein Radfahrer, der stürzte, und 14 leicht verletzt. Bei den restlichen 27 Unfällen kam es nur zu Sachschäden, wie Polizeisprecher Björn Scheid im Pressebericht mitteilte.

Landkreis – Bei einem Unfall am Samstagabend in Schwabhausen missachtete ein 35-jähriger Audi-Fahrer aus München in Stetten die Vorfahrt eines 51-jährigen VW-Fahrers aus Schwabhausen. Die beiden stießen zusammen. Während beide Fahrer unverletzt blieben, wurde je ein Mitfahrer mittelschwer verletzt: Eine 54-jährige Schwabhauserin und ein 29-Jähriger aus Bergkirchen wurden mit Prellungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf 11 000 Euro geschätzt.

In Karlsfeld stießen am Sonntag gegen 16.50 Uhr ein 39-jähriger BMW-Fahrer aus Bad Schönborn und eine 24-jährige BMW-Fahrerin aus Ottobrunn zusammen. Der 39-Jährige hatte der Frau beim Linksabbiegen von der Münchner Straße in die Bajuwarenstraße die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß wurden die 24-Jährige und ihre 42-jährige Beifahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Schaden wird auf 35 000 Euro geschätzt.

Außerdem erwischten Polizeibeamte zwei Auto-Fahrer mit Alkoholwerten über 0,5 Promille und einen Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis. Die drei Betroffenen müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Alkohol war wohl Unfallursache am Montag in Odelzhausen: Gegen 4.45 Uhr wollte die 22-jährige Fahrerin eines Lancia aus Erdweg von der Lukkaer Straße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Aichacher mit seinem BMW auf der Hauptstraße. Beim Zusammenstoß wurde die Lancia-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus eingebracht. Da die Polizeibeamten bei ihr Alkoholgeruch feststellten, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrzeuge wurden mit Totalschaden abgeschleppt. Schaden: 22 000 Euro. dn