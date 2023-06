Bürgermeister wirbt für Windkraft und Energiewende: „Die Zeit ist reif“

Teilen

Brechend voll war der Doll-Saal in Ried bei der Veranstaltung des überparteilichen Arbeitskreises Windkraft im Landkreis. Windkraft-kritische Stimmen gab es dabei praktisch keine. © ost

Der Landkreis Dachau will seine Energiewende voranbringen. Eine Info-Veranstaltung wurde von Besuchern nahezu überrannt – sie waren fast einstimmig für den Einsatz von mehr Windkraft.

Ried - Die Veranstaltung des überparteilichen Arbeitskreises Windkraft im Landkreis unter dem Motto „Frischer Wind in Dachau“ hatte Magnetwirkung: Bürger aus dem ganzen Landkreis sorgten für einen brechend vollen Doll-Saal.

Helmut Zech, stellvertretender Landrat und Bürgermeister von Pfaffenhofen, der in seiner Gemeinde vier Windräder bauen will, kam mit der Frage „Wer ist gegen Windräder?“ direkt auf den Punkt. Von den knapp 200 Veranstaltungsbesuchern war es nur eine einzige Dame, die Windenergie ablehnte und anderen Technologien den Vorrang geben würde.

Windenergie im Landkreis Dachau – Bürgerenergiegenossenschaft mit 7 Millionen Euro

Die Referenten – neben Zech (CSU) waren dies Werner Hillebrand-Hansen von der Bürgerenergiegenossenschaft Freisinger Land sowie Zechs CSU-Bürgermeister-Kollege Martin Seitz aus Gerolsbach – erklärten, dass es ohne Windenergie künftig wohl nicht gehen werde. Hillebrand-Hansen, dessen Genossenschaft unter anderem das Windrad in Kammerberg betreibt, erklärte, wie Klimaschutz mit Bürgerbeteiligung funktioniert.

Demnach sei die Bürgerenergiegenossenschaft 2013 gegründet worden, zähle 1370 Mitglieder und habe allein in diesem Jahr 300 Mitglieder hinzugewonnen. Die Bilanzsumme 2021 betrug laut Hillebrand-Hansen 7 Millionen Euro. „Wir sind auch Stromhändler“, so der Fachmann im Hinblick auf seine 800 Stromkunden. Man verfüge über das größte Ladenetz im Landkreis Freising. Auf 7 Millionen kWh Strom bezifferte er den durchschnittlichen Jahresertrag des Kammerberger Rads.

Und noch mehr Vorteile biete die Windkraft: Sie benötigt vergleichsweise wenig Fläche. Ein Windrad braucht nach den Worten Hillebrand-Hansens 0,3 Hektar Grund, bei gleicher Leistung mit Biogas wären das aber 600 Hektar, die der Landwirtschaft fehlen würden.

Bürgermeister: „Die große Mehrheit unserer Bürger steht dahinter“

Dass sich die Beteiligung an einem Windrad nicht nur für die Bürger, sondern auch für Gemeinden lohnen kann, unterstrich auch der Gerolsbacher Bürgermeister Seitz. Zum einen würden die Genossenschaften Gewerbesteuern zahlen. Zum anderen betreibe seine Gemeinde über ein Kommunalunternehmen schon jetzt drei Windräder und will noch zwei weitere bauen. „Die große Mehrheit unserer Bürger steht dahinter“, betonte Seitz, der nie eine negative Stimmung in der Bürgerschaft erlebt habe. Ausschlaggebend hierfür sei gewesen, dass schon „sehr früh die Bürgerschaft ins Boot genommen wurde“, so Seitz.

Mittlerweile würden in Gerolsbach 61 Prozent der Bürgerwindkraft der Gemeinde gehören. Die Windkraft habe im vergangenen Jahr sogar so viel Überschuss erwirtschaftet, dass die Gemeinde mit dem Geld einen Kindergarten bauen werde.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Steuergelder für Nutzung der Energie aus Biogasanlage fehlen

Ganz so rosig wollte der Pfaffenhofener Zech das Thema aber dann doch nicht sehen. Seine Gemeinde habe schon sehr früh einen sogenannten Teilflächennutzungsplan für Windenergie erstellt und sei nun dabei, eine besondere Biogasanlage zu schaffen. Leider würden aber bis heute die Steuerkapazitäten für die Einspeisung der gewonnenen Energie fehlen. Wie problematisch das sei, zeige sich daran, dass die Gemeinde Odelzhausen nun sein Umspannwerk in Höfa entsprechend ausbauen und ertüchtigen muss.

Bei den vielen Zuhörer-Meldungen ging es auch um die Frage nach der Pacht für mögliche Windrad-Flächen. Die Gerolsbacher Windräder lägen alle im Staatsforst und da „langt auch der Staat kräftig hin“, musste Bürgermeister Seitz zugeben. Auch die Form so einer Bürgerbeteiligung interessierte die Zuhörer. Diese erfolge nach den Worten der Referenten in Form von Geschäftsanteilen und in Form von Darlehen.

Keine Lärm-Belästigung durch Windräder

Bedenken, ob Windkraftanlagen nicht unnötig Lärm produzieren, zerstreute der Altomünsterer Michael Reiter: „Bürger in der Nähe der hinter Hohenzell entstandenen Windräder haben mir erklärt, dass sie zwar den Autobahnlärm, aber nichts von den Windrädern hören.“ An der Bürgerenergiegenossenschaft Dachauer Land, die Reiters Gemeinde Altomünster mit den Nachbargemeinden Indersdorf und Hilgertshausen-Tandern gründen will, können sich Bürger ab Herbst mit 100 Euro beteiligen.

„Die Zeit ist reif“, warb Reiter am Ende. Ulrich Rauhut vom überparteilichen Arbeitskreis Windkraft im Landkreis war sich sicher, dass sich, auch durch Veranstaltungen wie diese, „die Windkraft in immer mehr Köpfen zeigt“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.