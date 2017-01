Ein Bilderbuchskitag  am Monte Kienader 

Saisoneröffnung

Zur Saisoneröffnung am Freitag am Monte Kienader sind viele kleine und große Skifahrer gekommen. Sie erlebten einen Traumskitag mit allem, was dazugehört.

„Und wann der Schnee staubt, und wann die Sunn scheint, dann hob’ i olles Glück in mir vereint. I steh am Gipfel, schau obe ins Tal. A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl!“ Diese Zeilen aus Wolfgang Ambros’ Skifahrer-Hymne haben am Freitag am Monte Kienander rundum zugetroffen. Skiliftbetreiber Franz Heitmeier leistete den Tag und die Nacht zuvor ganze Arbeit, machte Schnee mit den Kanonen und präparierte die Piste. Und so kamen zahlreiche kleine und große Brettfans zum Eröffnungstag, sausten den Berg hinab, ließen sich Pommes und Bratwurst schmecken – kurzum: Sie genossen einen herrlichen Skitag.

dn

Rubriklistenbild: © Norbert Habschied