Schüler wollten sich nicht testen lassen

Problem für Schulen im Landkreis Dachau

Der Präsenzunterricht war zurückgekehrt - doch nur mit Negativtest durften Schüler teilnehmen. Nicht alle wollten das akzeptieren.

Landkreis – In den letzten Schulwochen dieses Schuljahrs galt wieder der Präsenzunterricht – in Kombination mit einer Testpflicht. Jedoch gab es Schüler, die nicht getestet werden wollten oder konnten. Diese mussten zuhause bleiben. Einige Schulen erklären, wie sie diese Schüler unterrichteten.

Im Ignaz-Taschner-Gymnasium waren es vier Jugendliche, die aus diesem Grund nicht in den Unterricht kommen konnten. Die meisten Lehrer schickten ihren Schülern über Mebis die Unterlagen, andere ließen die fehlenden Schüler auch per Videoanruf zuschalten, so Schulleiter Erwin Lenz. Im Josef-Effner-Gymnasium waren es sieben Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnten. Sie wurden von Klassenkameraden mit Arbeitsaufträgen versorgt, berichtet die Schule. Fünf Schüler der Dr.-Josef-Schwalber-Realschule Dachau lehnten die Tests ab, drei waren es in der Mittelschule Dachau-Süd und zwei an der Mittelschule Dachau-Ost. Sieben Schüler waren an der Erzbischöflichen Theresia-Gerhardinger-Realschule in Weichs gezwungen, deshalb zuhause zu lernen.

Wie die Dr.-Josef-Schwalber-Realschule berichtete, gab es Unterrichtsmaterialien und Hausaufgaben über das hauseigene Schulportal oder über Microsoft Teams. Manche Lehrer ließen sich auch die Ergebnisse dieser Schüler zeigen und kontrollierten diese. Wenn eine Schulaufgabe oder eine Kurzarbeit geschrieben werden sollte, mussten die Zuhausegebliebenen alleine und ungetestet an die Schule kommen, um eine Nachprüfung zu absolvieren.

Gründe für die Testverweigerung seien zum Teil psychische oder physische Krankheiten sowie die fehlende Erlaubnis der Eltern, wie die Schulen erklärten. In der Mittelschule Dachau und im Taschner-Gymnasium hingegen war kein Fall krankheitsbedingt. Manche sahen das Testen und das Tragen einer Maske als Eingriff in ihre Grundrechte, sagt Lenz. Außerdem äußerten einzelne Eltern und Schüler Bedenken an der gesundheitlichen Verträglichkeit sowie die Verletzungsgefahr bei den Schnelltests, erklärt JEG-Schulleiter Peter Mareis.

Lukas Bielan/Antonia Rabl