Tausende ohne Telefon

Vodafone-Störung im Landkreis Dachau

Bei etwa 7800 Vodafone-Kabel-Kunden kam es am heutigen Donnerstag ab 12 Uhr zu Störungen der Festnetz- und Internetanschlüsse.

Landkreis - Betroffen waren die Gemeinden Röhrmoos, Petershausen, Weichs, Vierkirchen, Indersdorf, Haimhausen, Hebertshausen, Odelzhausen, Karlsfeld sowie die Stadt Dachau. Ebenfalls abgeschnitten waren 600 Vodafone-DSL-Kunden mit der Vorwahl 08131 ab etwa 11.45 Uhr. Schuld an dem Ausfall war eine Spannungsstörung an einem Versorgungspunkt in Dachau. Ein Sprecher von Vodafone erklärte am Nachmittag, dass bereits Techniker vor Ort seien, um das Problem möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Auch EC-Kartenzahlungen waren nicht möglich.