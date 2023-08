Landratsamt überstimmt zwei Mal das Bauamt der Gemeinde

Überraschungen im Bauausschuss Karlsfeld

Bauvorhaben in der Münchner und in der Falkenstraße in Karlsfeld von übergeordneter Behörde genehmigt

Karlsfeld – „Das Landratsamt hat seine Meinung geändert“, berichtete Bauamtsleiter Günter Endres in der jüngsten Bau- und Werkausschussitzung bezüglich eines Bauvorhabens in Karlsfeld, dass der Ausschuss im Mai eigentlich abgelehnt hatte. Das Landratsamt hingegen sah keinen Grund, der beantragten energetischen Sanierung, Aufstockung und dem Anbau eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohneinheiten in der Falkenstraße nicht zuzustimmen.

Die Meinungsänderung des Landratsamtes habe das Karlsfelder Bauamt „nur zufällig mitbekommen“, erzählte Enders den Ausschussmitgliedern. Die Entscheidungsfindung der Behörde sei „immer die Interpretation von Gerichtsurteilen“.

Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten

+ Ein Neunfamilienhaus soll in Karlsfeld entstehen (Symbolbild) © MiS/IMAGO

Die Gemeinde Karlsfeld hatte damals den Eindruck, dass das Bauvorhaben sich nicht der Umgebung anpasse. Das Landratsamt zog aber andere Parameter heran und meinte jetzt: doch. Daraufhin stimmte auch der Bau- und Werkausschuss einstimmig dem Bauvorhaben zu, auch weil aus dem Quergiebel nun ein Schrägdach werden soll.

Allerdings wird das Bauamt den Antragsteller auf die „hohe Versiegelung der Grundstücksfläche“ hinweisen. „Folglich ist nicht mehr nur von einer geringfügigen Auswirkung auf die natürlichen Funktionen des Bodens auszugehen“, heißt es im Beschluss. Thema sei dabei auch die „problematische Versickerung des Niederschlagswassers im Zusammenhang mit hohen Grundwasserständen im Gemeindegebiet“.

Einfamilienhaus keine atypische Bebauung

Ebenfalls anfänglich nicht und jetzt doch genehmigt wurde der Antrag auf den Neubau eines Einfamilienhauses in der Münchner Straße. Denn auch in dem Fall vertrat das Landratsamt als übergeordnete Behörde die Ansicht, so Bauamtsleiter Günter Endres, dass es „völlig wurscht ist, wie das Gebäude aussieht“. 23 Meter lang und 6,80 breit – das sah die Gemeinde Karlsfeld als „atypische Bebauung“ an, das Landratsamt fand das nicht. Nun stimmte auch der Bau- und Werkausschuss dem Vorhaben zu.

Bauamtsleiter Endresberuhigt die Gemüter

Dass das Landratsamt das gemeindliche Bauamt zweimal überstimmt hatte, wunderte einige Ausschussmitglieder. Bauamtsleiter Günter Endres beruhigte die Gemüter und erklärte, dass ihm das in seiner zwölfjährigen Tätigkeit bei 1500 Bauanträgen nur insgesamt fünf Mal untergekommen sei.

Ja zu Sanierung und Dachgeschossausbau

Genehmigt wurde in der selben Sitzung auch die Erhöhung der Dachneigung und der Ausbau des Dachgeschosses eines Hauses im Wiesenweg. Im Vorbescheid sei von Dachaufbauten keine Rede gewesen, berichtete Endres. Im Bauantrag seien nun vier Dachgauben beantragt worden. Allerdings sah der Bauamtsleiter keinen Grund, diese nicht zu genehmigen, da im Bebauungsplan keine Regelungen zu Dachaufbauten getroffen seien und die beantragten Dachgauben der gemeindlichen Gaubensatzung entsprächen. Der Ausschuss schloss sich einstimmig an und genehmigte das Vorhaben.

Ebenfalls einstimmig abgenickt wurde schließlich die Sanierung einer Doppelhaushälfte und der damit verbundene Ausbau des Dachgeschosses als Wohnbereich in der Jägerstraße. SIMONE WESTER

