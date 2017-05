Schafe laufen mit Joggern mit

Eine Schafherde mit etwa 600 Tieren hat am Sonntagnachmittag friedlich auf der Schrederwiesn in Karlsfeld gegrast – solange, bis die ersten Läufer des „Wings for Life World Run“ vorbeikamen. Dann liefen die Schafe mit den Joggern mit - solange, sie sie erschöpft waren.

Karlsfeld - Eine Schafherde mit etwa 600 Tieren hat am Sonntagnachmittag friedlich auf der Schrederwiesn in Karlsfeld gegrast – solange, bis die ersten Läufer des „Wings for Life World Run“ vorbeikamen. Wie die Dachauer Polizei mitteilte, wurden die Tiere von den Läufern „inspiriert“– und liefen einfach mit. Mit dabei waren auch noch zwölf Ziegen, acht Esel und eine Kuh.