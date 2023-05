Ausstellung über Hl. Birgitta im Altomünster Klostermuseum eröffnet

Besucher der Vernissage bei einem Rundgang durch die Museumsräume. © gh

Die Lebensreise einer Heiligen zeichnet die neue Ausstellung im Klostermuseum nach. Bei der Eröffnung wurden einige ihrer Lebensstationen nachgezeichnet - auf verschiedene Weise.

Altomünster – Mit der neuen Ausstellung „Birgitta – Lebensreise einer Heiligen“ hält das Klostermuseum wieder ein Stück Altomünsterer Geschichte in Ehren. Die Ausstellung zeigt, wie prägend doch das Jahrhunderte lange Klosterleben für den Markt und die Menschen waren.

Heilige Birgitta wurde drei Mal heilig gesprochen

„Normalerweise wurden die letzten historischen Jubiläen immer von mir inszeniert“, gab Museumsleiter Prof. Dr. Wilhelm Liebhart zu, doch diesmal sei ihm die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgitta Graf zuvorgekommen. „Wir können den 650. Todestag der hl. Birgitta feiern, und außerdem wurde unsere St. Altokirche vor 250 Jahren geweiht“, hatte sie ihn erinnert – und so habe er alles in die Wege geleitet, der heiligen Birgitta zusätzlich zur Dauerausstellung des Hauses eine eigene Ausstellung zu widmen. Liebhart bemerkte bei seiner Einführung vor vollem Haus, dass es das noch nie gegeben hatte, dass eine Heilige drei Mal heiliggesprochen werden musste. Bei Birgitta, die von 1303 bis 1373 lebte, war dies allerdings der Fall, denn damals gab es gerade zwei Päpste – einen in Rom und einen in Avignon. So war es dann erst 1419 endgültig mit der kirchlichen Erhebung.

Eine Erneuerin des kirchlichen Lebens

Schirmherr und Ordinariatsdirektor Dr. Armin Wouters begrüßte es in seinem Geleitwort zur Ausstellung sehr, dass Altomünster die Erinnerung an die schwedische Ordensgründerin und Mitpatronin Europas so hoch hält. „In den Wirren des 14. Jahrhunderts gehörte Birgitta zu den Erneuerinnen des kirchlichen Lebens, setzte sich für Frieden und Verständigung ein und richtete ihre Spiritualität ganz auf Christus aus, dem sie auch ihren Doppelorden widmete.“

Auch ein Vorbild für den Laienstand

Pater Norbert J. Rasim fand es sehr beachtlich, wie sie als Heilige und Schutzpatronin die Menschen über Jahrhunderte beeinflusst und ihnen den Weg gewiesen hat. Sie sei nicht nur den Frauen des geistlichen Standes ein Vorbild gewesen, sondern als Ehefrau und achtfache Mutter auch ein Vorbild für den Laienstand. „Viele ihre Offenbarungen lassen sich auch noch auf die heutige Zeit und unser Leben umsetzen und auch die Mahnungen an die Obrigkeiten haben heute noch genauso viel Bedeutung“, erklärte der Altomünsterer Pfarrer und dankte dem Museum für diese Erinnerungen mit der Ausstellung.

Besondere Relikte und Kupferstiche

Auf einige Besonderheiten der Ausstellung wies noch einmal Wilhelm Liebhart hin. So werde erstmals der Wanderstab der Heiligen sowie ihre Trinkschale ausgestellt, die dankenswerterweise von der Diözese zur Verfügung gestellt wurden. Beachtlich sei auch, dass es 40 Kupferstiche gibt, die das Leben und Wirken und die Visionen der hl. Birgitta behandeln.

Mit 600 Visionen das „Sprachrohr Gottes“

Dass es zur Ausstellung „in bewährter Weise“ auch wieder einen schönen Begleitkatalog gibt, davon berichtete zweite Vorsitzende Regina Schüffner. Der Katalog sei wieder in Gemeinschaftsarbeit des Vorstands entstanden mit den Inhalten über das Leben und Wirken der Heiligen, das Leben im Kloster, nicht zuletzt über die Heilige und die Kunst, die Katharinenglocke und vor allem über ihre Pilgerwege. Dass sich die hl. Birgitta durch ihre 600 Visionen auch als „Sprachrohr Gottes“ sah und in dieser Eigenschaft sich auch aufgefordert fühlte, den englischen und französischen König zu ermahnen und die Päpste in Avignon zur Rückkehr nach Rom bewegen wollte, gab Liebhart noch in kurzen Abrissen aus der Lebensgeschichte wieder.

Vorgeschmack auf Freilichttheater

Wie genau sich das abgespielt haben könnte, das zeigten Manuela Schmaus, Wolfgang Henkel und Thomas Koppold in einem kurzen Szeneabriss auf, den sie in ihrem Freilichttheater „Birgitta – eine Heilige am Scheideweg“ im Juni im Pfarrgarten zeigen werden. Dabei wurde deutlich, dass Birgitta klare Vorstellungen hatte und vom König, auf dessen Hof sie diente, zurückgepfiffen wurde, denn sie sei ja nur eine Frau und habe sich nicht in Männeraufgaben einzumischen.

Mit zeitgenössischer Musik umrahmten Gudrun Huber (Geige) und Eva Kausch (Harfe) die Ausstellungseröffnung. Danach hatten die Besucher Gelegenheit für Gespräche, konnten sich die vielen Bilder und Texte ansehen oder einen Rundgang durch die Museumsräume machen. GISELA HUBER

Öffnungszeiten und Führung

Die Ausstellung ist bis zum 24. September im Museum immer von Donnerstag bis Samstag von 13 bis 16 Uhr und an den Sonntagen von 13 bis 17 Uhr zu sehen. Außerdem wird jeden Sonntag um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung angeboten.

