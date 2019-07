Autofahrerin übersieht Motorradler im Kreisverkehr: 28-Jähriger schwer verletzt

Ein 28-jähriger Hebertshauser ist bei einem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn im Lotzbacher Kreisel übersehen.

Lotzbach - Gegen 17 Uhr befuhr der 28-Jährige mit seinem BMW-Motorrad den Lotzbacher Kreisel. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenkammer fuhr mit ihrem Skoda von Biberbach kommend in den Kreisverkehr ein und beachtete dabei nicht die Vorfahrt des Krad-Fahrers, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Das Krad wurde von dem Pkw erfasst, Der Fahrer stürzte stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Fürstenfeldbruck gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. dn