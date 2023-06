„Man muss einfach zusammenhalten“

Teilen

Gaben sich vor 60 Jahren das Ja-Wort: Helga und Horst Standar. Die beiden sind heute noch glücklich. repro © nef

60 Jahre ist das Ehepaar Standar aus Aufhausen/Weichs verheiratet. Es war nicht immer einfach

Aufhausen – Bei zufriedenstellender Gesundheit haben Helga (geborene Böhm, 79 Jahre) und Horst Standar (81) ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Gerne erzählen sie von ihrem bewegten Leben, das nicht immer nur Höhen mit sich brachte. Helga Staller kommt aus Wallern im Böhmerwald, Horst Staller aus Kollande in Schlesien.

Nach dem Krieg fanden sie mit ihren Familien im niederbayerischen Triftern eine neue Heimat. Wie der Zufall es wollte, waren sie dort Nachbarskinder. Ihre Kindheit war alles andere als leicht. Schon in ganz jungen Jahren mussten sie arbeiten.

Bereits im Teenageralter hat es bei den beiden gefunkt. Bis heute sind sie ihr ganzes Leben lang zusammen geblieben, was längst nicht mehr alltäglich ist.

Sie heirateten am 22. Juni standesamtlich und kirchlich in Triftern, wo sie zunächst auch wohnten. Bereits 1962 kam dort ihre erste Tochter Karoline zur Welt, die leider bereits 1982 nach einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam.

1965 zog die junge Familie nach München, wo Horst Standar sich nach einer KFZ - Mechanikerlehre zum Baupolier umschulen ließ. Im gleichen Jahr kam auch Tochter Silvia zur Welt, die mittlerweile mit ihrem Mann Günther in Ergolsbach wohnt.

Mit viel Eigenleistung bauten sich die Standars 1973 in Weichs ihr erstes eigenes Haus. Auch wenn sie sich hier schnell eingelebt hatten, zogen sie 1982 nach Aufhausen. In Weichs hatten sie ein Mehrfamilienhaus, in Aufhausen erfüllten sie sich den Wunsch eines Einfamilienhauses. Natürlich legten sie auch hier wieder fleißig selbst Hand an. 1984 kam Sohn Michael zur Welt, der mit Frau Simone und den Enkelkindern Isabella (7) und Alexander (4) im selben Haus wohnt.

Beruflich waren die Standars immer sehr ausgelastet. Arbeit scheuten sie nie. Horst Standar übernahm 1975 die Bauunternehmung, in der er tätig war. In höchsten Zeiten hatte er 40 Mitarbeiter. Hauptsächlich war man für die Sanierungen der bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung tätig. Helga Standar kümmerte sich um die Büroarbeiten. Längst sind beide in Ruhestand.

Während die Jubilarin nach eigenen Worten mittlerweile eher ruhig geworden ist, auch wenn es im Haus und Garten immer was zu tun gibt, und beim Lesen und Gassigehen mit Hündchen Rambo Ruhe findet, ist Horst Standar noch immer recht umtriebig. „Sehr sogar!“, sagt seine Frau und lacht.

Der ehemalige Unternehmer war zuletzt acht Jahre lang ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter der Gemeinde Weichs, fährt gerne Roller, möchte das regelmäßige Schafkopfen nicht missen, und ist wie eh und je ein eingefleischter Fan des FC Bayern München. Für die Allianz Arena hat Familie Standar noch zwei Jahreskarten.

Zuhause sorgen die Enkelkinder dafür, dass es den Standars nicht langweilig wird. Auch im eigenen Schwimmbad gilt es täglich einige Runden zu drehen. Direkte Tipps, wie man 60 Jahre lang glücklich verheiratet sein kann, wollen Helga und Horst nicht geben. Doch beim Rückblick auf sechs Jahrzehnte Ehe sind sie sich einig: „Man muss halt auch in schwierigen Zeiten mit Hindernissen leben können und einfach zusammenhalten.“