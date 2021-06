Putzmunter nach wie vor

Prittlbach

Maria Zenz ist 90 Jahre alte geworden. Ihren Geburtstag feierte die Jubilarin im Kreise der Familie, Freunde und Nachbarn. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist Maria Zenz noch voller Lebensfreude und putzmunter.

Prittlbach - Geboren ist sie in Kreuzholzhausen. Nach dem Besuch der Volksschule in Kreuzholzhausen arbeitete sie in der elterlichen Landwirtschaft. 1956 hat sie dann ihren Mann Heinrich geheiratet und zog nach Prittlbach. Drei Söhne kamen zur Welt und inzwischen erfreut sich Zenz über neun Enkel. Ihr Mann ist leider schon vor einigen Jahren verstorben.

Ihr ganzes Leben bestand aus viel Arbeit. Ihren Humor hat Zenz bewahrt. Sie lacht auch heute noch gerne.

Gesundheitlich geht es ihr derzeit ganz gut. Lediglich mit den Beinen hat sie manchmal Probleme. Ihr größter Wunsch ist es, dass sie und ihre Familie gesund bleiben.

Im Namen der Gemeinde und des Landrats Stefan Löwl gratulierte ihr Bürgermeister Richard Reischl herzlich. Vor allem wünschte er Maria Zenz Gesundheit und einen zufriedenen Lebensabend. „Zum 100. Geburtstag komme ich mit der Hebertshauser Blasmusik. Die müssen wir allerdings erst noch gründen“, lachte er. Klaus Rabl