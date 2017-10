Lachen, singen, mitfiebern So viel Bewegung gibt’s an der Indersdorfer Mittelschule sonst nur in der Sporthalle: Bei der lustigen Märchenerzählung mit Musik mit Stefan Murr, Heinz-Josef Braun und Gast Johanna Bittenbinder hatten die Besucher einen riesen Spaß.

120 Zuhörer sangen, lachten und gestikulierten zusammen in der Schulaula (großes Bild). Die Volkshochschule Indersdorf hatte die Künstler nach ihren beliebten bayerischen Märchen „Das Bayerische Schneewittchen“, nun mit ihrem neuen Programm, eingeladen. Stefan Murr, Heinz-Josef Braun und Johanna Bittenbinder präsentierten den Kindern und Erwachsenen mit „Käfer Mary und die Kakerlaken-Mafia“ den ersten bayerischen Insektenkrimi. Sie schlüpften dabei in alle Rollen, sangen lustige Lieder und ließen eine Almwiese und ihre kleinsten Bewohner lebendig werden: Am Anfang war alles so schön friedlich auf der Almwiese. An der Tankstelle von Käfer Mary lief es wie geschmiert. Die Stammgäste Frau Dr. Weberknecht, der Mistkäfer Erwin und der Totengräberkäfer Boandl ließen sich gerade ihre Nektarschorle schmecken, als plötzlich eine Horde Riesenkakerlaken in der Tür auftauchte. Die jungen Zuschauer in Markt Indersdorf fieberten sehr beim ersten Fall von Käfer Mary richtig mit.