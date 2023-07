19 bezahlbare Wohnungen in vier Jahren

Von: Christiane Breitenberger

So soll Indersdorfs zweite kommunale Wohnanlage, die am Wasserturm entstehen wird, aussehen. Der Plan zeigt die Südansicht. Neun Wohnungen wird es in dem Haus geben. Grafik: wld © Grafik: wld

Beim zweiten Kommunalen Wohnungsbauprojekt in Indersdorf entstehen neun bezahlbare Wohnungen. Die Gemeinderäte erfuhren nun, wann das Projekt startet, wie viel es letztendlich kostet und warum das Geld in der Region bleibt.

Indersdorf – Stefan Reith, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH im Landkreis Dachau (WLD) ist nicht nur ein sehr häufiger, sondern auch ein sehr gern gesehener Gast in Indersdorfer Gemeinderatssitzungen. Mittlerweile realisiert die Gemeinde ihr zweites Kommunales Wohnungsbauprojekt mit der WLD, Reith fühlt sich also mittlerweile „daheim wie im Wohnzimmer“. Die „Füße auf den Tisch legen darfst Du aber trotzdem noch nicht“, scherzte Bürgermeister Franz Obesser. Die beiden mögen sich. Die Atmosphäre in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend war locker – kein Wunder bei den positiven Nachrichten die Reith – mal wieder – für die Räte dabei hatte.

Am Greta-Fischer-Weg am Wasserturm entsteht das zweite Kommunale Wohnungsbauprojekt der Gemeinde, es entstehen neun Wohnungen in einem Haus. Die Gemeinderäte standen dem Projekt immer positiv gegenüber, doch im November vergangenen Jahres sah die Situation eher finster aus. Steigende Zinsen und Baukosten, dazu die Energiekrise. Die damals kalkulierten Baukosten waren mit 5000 Euro pro Quadratmeter erdrückend, wie Reith heute zusammenfasst. Die Gemeinderäte überlegten in der damaligen Sitzung lange, ob das Projekt unter diesen Voraussetzungen überhaupt realisierbar ist. Doch sie entschieden sich für das Projekt.

Eine Entscheidung, die sich gelohnt hatte, wie sich nur wenige Monate später zeigte. Der WLD war es gelungen, durch Anpassungen am Plan insgesamt 200 000 Euro einzusparen (wir berichteten mehrmals). Reith fasste es am Mittwochabend nochmal so zusammen: Es wird jetzt ein „ganz konventioneller Bau ohne großen Schnickschnack“. Auch die Aufzugskabine soll erst eingebaut werden, wenn dies tatsächlich nötig wird, „das ist auch für die künftigen Mieter günstiger“, so Reith. Zudem seien ohnehin fünf der neun Wohnungen barrierefrei.

Diesmal wird die WLD am Bau anders vorgehen als bei ihrem ersten Projekt an der Holzhauser Straße „bei dem wir alles einzeln ausgeschrieben haben“, erklärte Reith. Diesmal haben wir nach einem regionalen Bauherrn gesucht, der das Ganze schlüsselfertig übergibt und mit Firmen aus der Region zusammenarbeitet. Diese Aufgabe wird die Firma Schweiger aus Altomünster übernehmen. Reith betonte: „Das Geld bleibt in der Region, die Handwerker sind in der Nähe, wenn mal etwas gewartet werden muss.“

Selbst die Finanzierung sehen Planer und Gemeinderäte extrem positiv: Die reinen Baukosten betragen 2,05 Millionen Euro, dazu kommt der Wert des Grundstücks, das die Gemeinde eingebracht hat: 1,68 Millionen Euro. Vom Freistaat gibt es über das Kommunale Wohnraumförderungsprogramm etwa 1,1 Millionen Euro, die Gemeinde bringt einen Eigenanteil in Höhe von 156 000 Euro ein, „ohne dafür Steuermittel aufzuwenden“, wie Indersdorfs Geschäftsleiter Klaus Mayershofer betont (siehe Infokasten). Der Rest wird über ein Darlehen in Höhe von 775 000 Euro finanziert.

Der Planer ist zufrieden: „Die Entscheidung im November für das Projekt hat sich als richtig erwiesen. Jetzt entsteht dort ein wirtschaftlicher Bau.“ Geschäftsleiter Klaus Mayershofer ordnet hierzu ein: Bei Vollvermietung wäre das Gebäude in 20 Jahren abfinanziert, das kann sich sehen lassen. Dann gehört dem Markt ein Haus mit fast 500 Quadratmetern Wohnfläche.“ Und noch etwas gefällt Mayershofer: „Das ganze Gebäude wird an das Fernwärmenetz der Firma Götz angeschlossen. Es ist wichtig, so ein Gebäude in der heutigen Zeit mit regenerativer Energie zu versorgen.

Reith zollt der Gemeinde Respekt für ihr Engagement im Bereich Wohnungsbau. „19 Wohnungen in vier Jahren. Das ist ein Statement der Marktgemeinde für bezahlbaren Wohnraum. Das sind 8,5 Millionen Euro, die Sie in Wohnraum investieren.“ Auch Bürgermeister Franz Obesser ist stolz auf seine Gemeinderäte und das Projekt. „Respekt, dass wir den Mut in Zeiten hatten, in denen alle Preise nach oben gingen. Wir schaffen hier bleibende Werte für die nächsten Generationen. Und das ohne gemeindeeigene Steuermittel.“

Die Wohnungen sollen zu einem Quadratmeterpreis von 12 Euro vermietet werden, Baubeginn soll laut Stefan Reith im „September, irgendwann nach den Sommerferien sein“.

Bewerbungen:

Auch beim kommunalen Wohnungsbauprojekt an der Holzhauser Straße geht es zügig voran. Ab September können sich Interessierte für die Wohnungen bewerben– die Gemeinde wird einen Bewerbungsbogen auf ihrer Homepage einstellen.

Baulandmodell nicht genutzt: Einnahmen für die Gemeinde

Nicht nur mit den beiden eigenen Bau-projekten, sondern auch mit dem Baulandmodell versucht die Gemeinde, vergünstigten Wohnraum für Indersdorfer zu ermöglichen. In dem Neubaugebiet an der Holzhauser Straße in Indersdorf verkaufte Bauplätze für Doppelhäuser und baute Reihenhäuser, beide waren für Indersdorfer im Rahmen des Baulandmodells zu vergünstigten Preisen zu kaufen. Die Doppelhäuser wurden verkauft, die Reihenhäuser waren den Einheimischen „letztendlich schlicht zu teuer“, erklärt Gemeinde-Geschäftsleiter Klaus Mayershofer. Nachdem sich längere Zeit keine Käufer aus Indersdorf fanden, löste die Sparkasse den Baulandmodell-entsprechenden Betrag bei der Gemeinde aus, um die Häuser zu einem regulären Preis auf dem freien Markt verkaufen zu können. Die Gemeinde nahm dadurch insgesamt 156 000 Euro ein. Doch das Geld wird direkt wieder investiert, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Das stecken wir gleich in das Projekt am Greta-Fischer-Weg“, erklärte Klaus Mayershofer. c