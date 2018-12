Maximilian Schilcher ist der Beste in ganz Deutschland

99 von 100 Punkten: Diese Spitzenleistung hat Maximilian Schilcher (19) bei der Abschlussprüfung zu seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration geschafft. Damit war der 19-Jährige aus Ried in diesem Beruf der beste Auszubildende in ganz Deutschland.

Jetzt wurde er in Berlin bei einer Festveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet.

Zu der Feier waren die 213 besten Absolventen aus 205 IHK-Ausbildungsberufen eingeladen. 43 der Geehrten stammten aus Bayern. Dass Maximilian Schilcher dazu gehört, erfuhr er erst bei einer bayernweiten Ehrung in der Allianz Arena. „Ich konnte es zuerst gar nicht glauben“, erzählt er. Die Ausbilder in seinem Betrieb, der Rohde & Schwarz GmbH, hätten zwar vorab schon Witze gemacht, dass es schön wäre, wenn jemand aus der Firma zu den Bundesbesten gehören würde. „Aber dass es dann wirklich so ist, hätte ich nicht gedacht“, sagt Schilcher. „Immerhin kann es da auf Zehntelpunkte ankommen.“

Vor seiner Ausbildung machte der 19-Jährige auf der Indersdorfer Realschule die Mittlere Reife. Schon damals begeisterte er sich für Computer und Technik. „Das hat mir schon als Jugendlicher Spaß gemacht“, berichtet er. „Vielleicht, weil mein Vater auch in der IT-Branche arbeitet.“

Nie habe er es bereut, sich für den Beruf des Fachinformatikers entschieden zu haben: „Mir gefällt, dass die Arbeit sehr abwechslungsreich ist und man mit vielen verschiedenen Themen zu tun hat“, findet er. Nach seiner Ausbildung arbeitet Maximilian Schilcher deshalb weiter bei der Firma Rohde & Schwarz. Jetzt ist er dort vor allem für Cloudnetzwerke zuständig. „Nutzen Sie den Rückenwind dieser Ehrung für Ihren weiteren Lebensweg“, hatte Eric Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), den geehrten Auszubildenden bei der Feier geraten. Ein Tipp, den Maximilian Schilcher gleich umsetzt.

„Neben der Arbeit mache ich jetzt mein Fachabitur“, erzählt er. „Eventuell studiere ich dann später noch Wirtschaftsinformatik.“