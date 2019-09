Ein Herz für die Vergangenheit

Nostalgie pur erlebten mehrere tausend Besucher bei den Oldtimer-Vorführungen der Eglersrieder Schützen in der Pucher Sandgrube.

Puch– Die Veranstalter zeigten, wie Landwirtschaft zu Urgroßvaters Zeiten betrieben wurde. Die vielen Gäste interessierten sich heuer besonders für das Dreschen mit einem hölzernen Kleinhäusler-Dreschwagen, der 1934 im Allgäu gebaut und bis in die 60er Jahre auf dem Hosl-Hof in Jetzendorf wertvolle Dienste leistete.

Leo Gollwitzer und Clemens Ellenbrock fütterten diesen betagten Dreschwagen mit dem zuvor gebundenen Stroh. Eine Welger-Strohpresse aus dem Jahre 1947 war dem Dreschwagen nachgeschaltet.

Eine Neuigkeit bei den Oldtimer-Vorführungen war eine selbstfahrende Bandsäge, die schon 1930 von der Firma Wattrodt aus Hameln gebaut wurde. Heute gehört das Zwölf-PS-Gefährt Sandro Geier aus Eglersried. Er zeigte den Zuschauern, wie er den mit der Säge verbundenen Deutz-Motor mit Zündpapier startet.

Zu den Höhepunkten der vielen Vorführungen gehörte wieder das Ackern mit einer 82 Jahre alten Lanz-Raupe. Mit diesem sonderbaren Traktor, der einst auf einem Gut in Frankreich in Betrieb war, ackerte der Pucher Landwirt Martin Kranz. Aus dem Kranz-Hof waren noch zwei weitere uralte Lanz-Modelle beim Ackern im Einsatz. Die Lanz-Raupe zog einen englischen Pflug. Bis die Lanz-Bulldogs immer startklar waren, dauerte es oft längere Zeit, denn Vorglühen geht hier nur mit der Lötlampe.

Viele Zuschauer interessierten sich auch für den Lanz-Bindemäher aus dem Jahr 1938, den der junge Daniel Riedl bediente.

Rund 20 Oldtimer bestellten zur Freude der Zuschauer emsig das Feld. Hochmoderne MF-Schlepper machten den Unterschied zur mühsameren Arbeit von früher. Da schlugen nicht nur Kinderherzen höher, auch so manchem alten Bauer stand die Freude über den „Sound“ der alten Lanz ins Gesicht geschrieben.

Über 300 verschiedene Oldtimer gab es heuer zu sehen – das lag nicht zuletzt am großen Aufgebot an Motorrädern. Die tuckelten den ganzen Vormittag aufs Vorführ-Gelände. Herbert Rath aus Tegernbach reiste mit einer NSU Max an, die 1955 die Werkstore verlassen hat. 17 PS hat dieses fein herausgeputzte Gefährt mit Beiwagen. Florian Schütz aus Unterkienberg und Sebastian Peters aus Göttschlag im Beiwagen kamen mit einer 20 PS-starken „Dnepr“, einer Armeemaschine aus der Ukraine, während Michael Schleibinger aus Pfaffenhofen für den Weg nach Puch sein NSU Pony reichte. Dieses Schnauferl mit 1,7 PS wurde 1939 gebaut, war 30 Jahre im elterlichen Stadel im Dornröschenschlaf, bis er sich zu einer aufwändigen Restaurierung entschied. Wie neu sehen auch die Kreidler Florett, Baujahr 1966, von Josef Strobl aus Pasenbach und die Victoria, Baujahr 1961, von Anton Schaller aus Vierkirchen aus.

Heuer gab es auffällig viele Beiwagen-Maschinen zu bewundern. Zu diesen Glanzstücken gehört auch die Harley Davidson von Franz-Josef Karchhammer aus Hilgertshausen, die er vor acht Jahren erwarb. Unheimlich groß war die Marken-Vielfalt bei den Bulldogs. Ob Hanomag, Schlüter, Deutz, Kramer oder Fendt-Dieselroß, alles war vertreten.

Unter den vorgefahrenen Automobilen dominierte der wie neu dastehende Crysler von Rudi Bichler aus Altstetten. Mit diesem 1926 gebauten Auto chauffierte Bichler den aus der Fernsehsendung „Dahoam is dahoam“ bekannten Schauspieler Benedikt Stadlbauer nach Puch.

Viele Kinder nutzten die kostenlosen Kutschenfahrten. Hochbetrieb herrschte im Festzelt. Besonders schmeckten den Besuchern das süffige Bartholomä-Bier und die Bauern-Schmankerl. Viele Besucher nutzten das hochsommerliche Wetter, um im Freien zu feiern.

Schützen-Chef Schorsch Häuserer bedauerte, dass es heuer kein Ackern mit Pferden gab – einer der beiden Kaltblüter war krank geworden. Insgesamt herrschte auf dem Fest tolle Stimmung.

ost