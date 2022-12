35 000 Stunden Tischtennis gespielt - Geschichten einer verschworenen Mannschaft

Schon sehr lange dabei: Die Mitglieder der Tischtennisabteilung Peter Happach, Franz Loderer, Gerhard Wagner, Georg Hamberger und Gerhard Weber (von links). Foto: Höltl © Höltl

Indersdorf – Im kleinen Kreis feierten Mitglieder der Tischtennisabteilung des TSV Indersdorf ihre „aktiven Jubilare“ und ließen ihre Vereinskollegen Georg Hamberger (84), Franz Loderer (68), Gerhard Weber (66), Peter Happach (63) und Gerhard Wagner (62) hochleben.

Indersdorf: Vier von ihnen sind seit jeweils 50 Jahren aktive Spieler, und mit 70 Jahren hält Georg Hamberger den absoluten Rekord. Zusammen haben sie über 35 000 Stunden Tischtennis gespielt, haben über 20 000 Trainingsabende absolviert, über 4000 Punktspiele bestritten und dabei knapp 40 Mannschafts-Meistertitel und Pokaltitel gewonnen. Rechnet man die Kilometer zusammen, die sie auf dem Weg zu ihren Punktspielen zurückgelegt haben, dann sind sie fast dreimal um die ganze Welt gefahren.

Lustig wird es, wenn sie sich an die vielen schönen Erlebnisse erinnern und erzählen, wie sie zum Tischtennis gefunden haben. Gerhard Weber hat als Ministrant Tischtennis entdeckt. In seiner Jugend spielte er sonntags nach der Messe mit seinen Freunden im Indersdorfer Krankenhaus im Keller. Dort hatten die Assistenzärzte eine Platte aufgestellt, die sie mitbenutzen durften.

In der Werkstatt beim Richard Baldauf hat dagegen Georg Hamberger seine ersten Erfahrungen gesammelt, und Franz Loderer wollte einfach im erfolgreichsten Tischtennisverein des Landkreises aktiv mit dabei sein. Hier spielten damals wahre Talente wie Helmut Blank, Georg (Jim) Moser, Erich Langheinrich, Simon Obermeier, Franz Rabl, Franz Bahr und auch der jetzige Rekordhalter Georg Hamberger. Letzterer, der ursprünglich eigentlich Fußball spielen wollte, aber von den damaligen Fußballern immer stehengelassen wurde, wenn die anderen mit einem Bus, der mit einem Holzvergaser angetrieben wurde, zum Spiel gefahren wurden. Zu gern wäre er damals immer mit ihnen mitgefahren.

Abenteuer auf dem Weg zu Wettkämpfen

Die Tischtennisspieler hatten in späteren Jahren dafür schon modernere Autos, wie sich Peter Happach erinnert. Nur war die Innenraumverschalung noch nicht so kompatibel mit der erzielbaren Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Mit einem Lachen erinnert er sich noch gut daran, als sie einmal auf dem Rückweg von einem Punktspiel waren und über den Petershausener Bahnübergang viel zu schnell drübergefahren sind. Alle, die auf der Rücksitzbank saßen, haben sich heftig den Kopf am Autodach angestoßen, als es sie aus dem Sitz gelupft hat. Das war echte Dynamik, die den Spielern aber von jeher sowieso im Blut steckt.

Nur beim Abbiegen im Straßenverkehr waren sie einmal nicht ganz so schwungvoll, als sie an einer Ausfahrt vorbeifuhren. Lang ist es her, als sie mit Bill Lochner als Lotse – dieser wohnte zu dieser Zeit in der Schweiz – den Weg zu einem Freundschaftsspiel die Züricher Spielstätte nicht fanden. Einmal nicht abgebogen und schon kommt man nicht mehr auf die andere Seite des Sees. Ihr Zeitpolster von zwei Stunden war durch das Nicht-Abbiegen schnell aufgebraucht, und gerade noch pünktlich erreichten sie ihr Ziel. Zum Essen war allerdings keine Zeit mehr, und so mussten sie den Wettkampf mit leerem Magen antreten und dann „haben wir g’scheid verloren“, wie Weber erzählt. Das „Gewinnen“ ist und war aber kein Fremdwort für sie, wenn man sich die Spielergebnisse der vielen Vereinsmeisterschaften, diversen Pokalspielen und Pokalcups ansieht.

Dass man es sich immer gut gehen lässt, war natürlich ebenfalls ein klares Ziel. Nach dem Training setzte man sich regelmäßig in gemütlicher Runde zusammen. Herrlich waren auch die vielen Vereins-Ausflüge, die sich in der Ost-West-Ausdehnung von Straßburg bis nach Prag und in der Nord-Süd-Ausrichtung von Berlin bis nach Bozen erstreckten.

Zusammenhalt durch Schafkopfen

Zusammengehalten hat sie, wie Gerhard Wagner resümiert, aber auch das Schafkopfen, was mit locker 10 000 Stunden zu Buche schlägt. „Wir sind schon einzigartig“, sagt er, der seit 33 Jahren Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung ist. Als aktive Spieler stellen sie einen Verbund dar, den man sonst im Spielkreis Dachau/München-Nord so nicht mehr wiederfindet – alleine schon deswegen, weil der „Schorsch auch heute noch ein so guter Spieler ist“.

Abgerundet wurde der Abend mit dem Auftritt vom Nikolaus. Gerhard Wagner hat diesen Job natürlich wieder übernommen. Er war voller Lob für seine Vereinskameraden und kam für sich persönlich zu dem Ergebnis: „Freude, Spaß und gute Kameradschaft – ohne Tischtennis wäre mein Leben anders verlaufen“.

Roswitha Höltl