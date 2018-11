Mancher Wunsch lässt sich umsetzen

Flausen im Kopf? Von wegen. Bei der 5. Jungbürgerversammlung in Indersdorf zeigte sich wieder: Die Wünsche der Jugend sind sehr reflektiert und alles andere als egoistisch.

Indersdorf– „Feuer frei!“ Das war das Stichwort von Bürgermeister Franz Obesser, auf das die rund 40 Kinder und Jugendlichen am vergangenen Donnerstagabend gewartet haben. Viele von ihren sind gekommen, um ihre Wünsche vorzubringen.

Jugendarbeiter Sebastian Jaeger erklärt: „Die Gemeinde versucht, sich für Euch starkzumachen. Aber: Wenn sie nicht weiß, was sie machen soll, ist es schwierig. Also ist Eure Meinung jetzt gefragt!“ Die jungen Leute im Raum wissen bereits, wie das Ganze läuft, einige von ihnen sind bereits zum fünften Mal dabei, haben noch keine Jungbürgerversammlung verpasst. Sie wissen: Ihre Wünsche werden in diesem Rahmen sehr erst genommen. Ist etwas realisierbar, setzt es die Gemeinde in der Regel um. Geht das nicht, bekommen die Jugendlichen zumindest eine detaillierte Erklärung.

Die Dinge, die den jungen Leuten am Herzen liegen: alles andere als banal. Die Kinder sorgen sich zum Teil um andere und die Umwelt. Wie die 15-jährige Jasmin. Sie will sich mit ihren Wünschen für Senioren und die Natur stark machen. Ihr ist aufgefallen, dass oft ältere Menschen unterhalb der Realschule spazieren gehen. Das kleine Weglein entlang, übers Brückerl über den Rothbach – wie ihre Uroma. Aber: „Da gibt es nirgends eine Bank, nirgends können sich die Älteren mal kurz ausruhen.“ Das würde Jasmin gerne ändern. Und Bürgermeister Franz Obesser? Findet die Idee super. „Da können wir gleich unsere Wanderbank hinstellen“, sagt er.

Das ist auch der Grund, warum Jasmin immer wieder zu diesen Versammlungen kommt: „Es ist cool, dass man schnell etwas bewirken kann.“ Mit ihrem zweiten Wunsch wird es allerdings nicht so schnell gehen – falls er überhaupt realisiert werden kann. Jasmin stören die Abgase der Autos, die am Bahnübergang bei geschlossener Schranke warten müssen. „Kann man ein Schild anbringen, dass die Leute ihren Motor abstellen sollen? Wenn man da nebendran mit dem Rad fährt, stinkt es schon sehr.“ Obesser verspricht, sich zu erkundigen, die Sache liegt nämlich nicht in der Hand der Gemeinde – die Dachauer Straße ist eine Staatsstraße, „Das heißt, da sind wir nicht zuständig“, erklärt er.

Auch Emma (11) will etwas in der Gemeinde verbessern. Sie wünscht sich neben der neuen Treppe am Schwedenhang und der Aichacher Straße einen Fahrradabgang. „Das muss nicht einmal groß sein, ein ganz schmaler Streifen würde schon reichen. Eben nur so, damit man sein Rad schieben kann“, sagt Emma. Im Moment muss nämlich immer der Papa die Räder über die Treppe tragen. Auch hier verspricht der Bürgermeister: „Wenn uns das Gelände drum herum gehört und die Treppe nicht zu steil ist, schau’n wir uns das an, gute Idee!“

Felix (13) liegt vor allem der Ort Westerholzhausen am Herzen. Er wünscht sich ein Fußballtor am Feuerwehrhaus und eine Tischtennisplatte – beides lässt sich voraussichtlich laut Obesser machen.

Sport ist generell bei den Jugendlichen ein Thema. Sie fänden es toll, wenn die Jugendarbeit mal ein Tischtennis- und ein Schachturnier veranstalten würde – am besten an einem großen Schachfeld im Freien.

Diese Anregungen greift Jugendarbeiter Sebastian Jaeger gerne auf und legt noch eins drauf: „Wir haben am Juz noch eine freie Fläche, da könnten wir so ein Schachfeld für Euch machen.“ Jaeger macht aber auch klar, dass nur Wünsche äußern manchmal nicht reicht – mitmachen ist gefragt. „Da brauchen wir dann aber Eure Hilfe.“ Die Kinder grinsen. Klar sind sie da dabei.

Ein Beispiel, dass eben nur Kinder wissen, was Kinder brauchen, ist Mona. Die Elfjährige macht den Erwachsenen klar, dass Spielplätze nicht nur was für kleine Kinder sind. „Es wäre toll, wenn es auf dem Spielplatz beim Sportverein Niederroth auch Sachen für Ältere geben würde.“ Zum Beispiel wie die Trimm-Dich-Stangen am Freizeitgelände. Franz Obesser will wegen Monas Vorschlag mit dem Sportverein sprechen.

In größer Runde sprechen ist allerdings nicht jedermanns Sache. Deshalb verteilten die Jugendarbeiter am Ende noch sogenannte Wunschzettel – damit auch wirklich jeder seine Meinung äußern konnte, was ihm in seiner Gemeinde am Herzen liegt.